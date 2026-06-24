Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatrin, Gällivare
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Gällivare Visa alla sjuksköterskejobb i Gällivare
2026-06-24
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Vi söker dig som är sjuksköterska eller psykiatrisjuksköterska och vill bidra med din kompetens och ditt engagemang i ett viktigt och meningsfullt uppdrag. Barn- och ungdomspsykiatrin arbetar med barn och ungdomar upp till 18 år med medelsvår till svår psykiatrisk problematik. Barn- och ungdomspsykiatrin Norrbotten består av fyra öppenvårdsmottagningar, en avdelning för heldygnsvård, trygghetsteamet som arbetar med akuta bedömningar samt det neuropsykiatriska BUP-teamet.
Den här tjänsten är för dig som kan och vill göra skillnad för de barn och ungdomar som behöver oss. Inom BUP möter du barn och ungdomar i svåra situationer – och du träffar också deras familjer, andra närstående eller kanske myndighetsrepresentanter som är del av deras liv. Vi söker dig som vet vem som är huvudpersonen varje dag i varje patientärende. Det kräver mer än empati, det kräver kompetens och mod och vi söker dig som är ansvarstagande på riktigt.
Vi söker
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet från yrket. Du har god datavana och vi ser det som meriterande om du är specialistutbildad inom psykiatrin eller hälso- och sjukvård för barn- och ungdom. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift och det är en fördel om du talar finska och samiska men inte något krav. Som sjuksköterska inom BUP arbetar du med barn och ungdomar i komplexa och ibland svåra livssituationer. Arbetet innebär kontakt med patienter, deras familjer och andra viktiga aktörer i barnets nätverk. Uppdraget kräver god förmåga till självständiga medicinska bedömningar, trygghet i professionen och ett respektfullt bemötande även i utmanande situationer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll kan du planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och du kan sätta upp och hålla tidsramar. Du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt samt att du har god samarbetsförmåga.
Det här får du arbeta med
Du får arbeta i ett tvärprofessionellt team med barnet och ungdomen i fokus. Vi är i vår enhet på en utvecklingsresa där patient- och kvalitetssäkerhet är vår röda tråd och där vi tillsammans tar ett stort gemensamt ansvar. Genom ett gemensamt arbete utvecklar vi arbetssätt och metoder för att öka vår tillgänglighet och göra skillnad för barn och ungdomar i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Vi är en del av en länsklinik och jobbar i samverkan med samtliga BUP-kliniker i länet, vi både ger och tar hjälp av varandra för att nå resultat. Som sjuksköterska blir du en del av enhetens arbete men också kollega till sjuksköterskor i länet som alla bidrar med hög kompetens och arbetsglädje. Arbetet innebär, utöver patientmöten i planerad uppföljning, dagligt arbete med telefonrådgivning och digital ärendehantering.
Som sjuksköterska hos oss har du möjlighet till ett omväxlande och betydelsefullt arbete med flertalet personliga möten med barn- och ungdomar. Du kommer att arbeta med patientbesök, såväl fysiska som digitala, delta i behandlingskonferenser, genomföra läkemedels och måendeuppföljningar Ansvara för rådgivning i Tele-Q och 1177.
Det här erbjuder vi dig
Kollegial vägledning
Behandlings- och klinikkonferenser
Reflektionsträffar
Möjlighet till distansarbete (när verksamheten tillåter)
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tjänsten är på heltid och arbetstiden är förlagd dagtid måndag - fredag, 08:00 - 17:00. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Verksamheten arbetar med kustmottagningen i BUP- länet och är åter i full verksamhet v.32.
Tjänsten är inom psykiatrin och arbete med barn: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret. Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
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971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
9976803