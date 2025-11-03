Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatrin, Gällivare/Kiruna sjukhus
2025-11-03
Vill du vara med och forma framtidens specialistpsykiatri för barn och unga i Malmfälten?
Hos Barn- och ungdomspsykiatrin i Gällivare får du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen av vårdprocesser, arbetssätt och rutiner lokalt som i länskliniken.
Vi söker dig som vill arbeta på en barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Du är legitimerad sjuksköterska, med några års erfarenhet inom yrket. Har du specialistutbildning inom psykiatri och/eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du har god samarbetsförmåga, personlig mognad samt att du är strukturerad och har förmåga att se helheten.
Som sjuksköterska har du ett omväxlande, utmanande och givande arbete. Tjänsten innebär att du kombinerar kliniskt arbete med utvecklingsinsatser, både lokalt och inom länskliniken.
Det kliniska arbetet på mottagningen omfattar bland annat läkemedelsuppföljningar, ansvar för väntelistor till läkare och sjuksköterska, teamarbete med samtliga professioner på mottagningen samt möjlighet att leda gruppinsatser för patienter och vårdnadshavare. Du planerar och leder sjuksköterskearbetet tillsammans med din sjuksköterskekollega, enhetschef och läkare.
Samverkan, både inom verksamheten och med vårdgrannar, är en viktig del av vårt uppdrag för att kunna möta barnets behov på bästa sätt.
Det här erbjuder vi dig:
• Länsövergripande inskolning
• Mentorskap
• God handledning som ett naturligt inslag i ditt arbete
• Erfarna kollegor med klinikserfarenhet
• Ingå i tvärprofessionella team tillsammans med andra professioner
• Gemensamma möten lokalt och i länskliniken
• Ett brett patientklientel vilket ger bred kunskap
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten:
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd till dagtid 08:00-17:00. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Anställningsort Gällivare eller Kiruna kan bli aktuellt utifrån ansökandes önskemål om tjänsteort.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0230)
982 34 GÄLLIVARE
Region Norrbotten
Enhetschef
Elisabeth Larsson Esko elisabeth.larsson-esko@norrbotten.se
9586674