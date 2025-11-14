Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatri, vårdavdelning 1 i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en sjuksköterska som brinner för att göra skillnad och längtar du efter ett meningsfullt och stimulerande arbete med barn och unga? Då kan det vara just dig vi söker! På vår avdelning blir du en del av ett tvärprofessionellt team där vi har högt i tak, tar vara på varandras kompetenser och har stark tillit till varandra som kollegor.
Barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården i Malmö verkar regionövergripande med målgruppen barn och ungdomar upp till 18 år. Här bedrivs specialiserad heldygnsvård på tre avdelningar och en akutmottagning varav samtliga är öppna dygnet runt. På vårdavdelning 1 finns fem vårdplatser för patienter med allvarlig och komplex barnpsykiatrisk problematik. Arbetsgruppen består av sjuksköterskor, skötare, familjebehandlare, läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, koordinatorer, sekreterare och enhetschef.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Att vara sjuksköterska på Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) heldygnsvårdsavdelning 1 innebär att du har det övergripande omvårdnadsansvaret för inneliggande patienter. I uppdraget ingår även att vara arbetsledare med ansvar för att leda och fördela arbetet på avdelningen.
På avdelningen erbjuder vi högspecialiserad vård till barn och unga med olika barnpsykiatriska tillstånd såsom förstämningssyndrom, självskadebeteende, suicidalitet och posttraumatiserande svårigheter, där det finns behov av att stabilisera det psykiatriska tillståndet. Ofta finns det en sammansatt problematik med samsjuklighet. Vårt uppdrag är höja patientens funktionsnivå för att de ska kunna tillgodogöra sig fortsatt vård i vår öppenvård. Vi arbetar för att säkerställa ett patientcentrerat fokus och vår målsättning är att patienten aldrig ska behöva vårdas inom heldygnsvården längre än vad tillståndet kräver, vilket gör det viktigt att tidig samverka med externa aktörer såsom vårdgrannar, socialtjänst och skola. På enheten arbetar vi utifrån standardiserade vårdprocesser (SVP).
Som ny sjuksköterska är det viktigt för oss att du känner dig trygg i din yrkesroll på din nya arbetsplats och tilldelas därför en mentor och erbjuds handledning varannan vecka. Verksamheten har även regelbundna föreläsningar inom det barnpsykiatriska kunskapsområdet och introduktionsutbildning för nyanställda inom regionen.
Arbetstiden är schemalagd och innefattar turer dag, kväll och helg. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du specialistutbildning i psykiatri ser vi det som meriterande. Även kognitiv beteendeterapi (KBT) steg 1, DBT och erfarenhet av barn och- ungdomspsykiatriskt arbete är en stor fördel, vilket även erfarenhet av dokumentationssystemet Melior är.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är en behandlingsinriktad person med stort patientfokus. Du har en god samarbetsförmåga, flexibilitet och bred kulturell kompetens. Vi förutsätter att du är en ansvarsfull och mogen person med god kommunikativ förmåga, som fungerar väl i både självständigt och teamövergripande arbete. Då vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
