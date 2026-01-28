Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatri Mottagning 1 i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Lund
2026-01-28
Gör skillnad. Varje dag.
Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) Lund/Eslöv har drygt 100 medarbetare och vänder sig till barn och ungdomar samt deras föräldrar i åtta kommuner. Området har tre öppenvårdsmottagningar, en mellanvårdsmottagning och en mottagning inom dövpsykiatri. På mottagningarna arbetar flera olika yrkeskategorier; psykologer, sjuksköterskor, läkare, kuratorer, arbetsterapeuter, specialpedagoger, enhetschefer och medicinska sekreterare. Mottagningarna utmärks av bred barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens med stort fokus på utvecklingsfrågor och tvärfacklighet samt nära samarbete med olika yrkesgrupper.
På mottagningarna utförs bedömning, behandling och neuropsykiatriska utredningar. Vi jobbar med stegvis uppbyggd vård utifrån våra standardiserade vårdprocesser vilket gör att insatser kommer i gång snabbt och ger en tydlig rutin för utvärdering och vårdplanering.
Bup i Skåne är numera en ackrediterad universitetssjukvårdsenhet, vilket innebär att vi har dokumenterat nära samarbete med medicinska fakulteten vid Lunds universitet både vad gäller forskning och utbildning.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Vi söker nu en sjuksköterska alternativt specialistsjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning 1 i Lund.
Vi erbjuder psykologisk och medicinsk behandling av barn och ungdomar med psykiatriska svårigheter av måttlig till svår karaktär. På mottagningen arbetar vi tvärprofessionellt och en gång i veckan har vi behandlingskonferens med samtliga yrkeskategorier representerade, där ärenden dras för att vidare kunna hjälpa patient/familj framåt.
Arbetet som sjuksköterska/specialistsjuksköterska hos oss består främst av medicinuppföljning och somatiska kontroller, såväl självständigt som tillsammans med läkare. Arbetsuppgifterna innefattar också telefonrådgivning och psykoedukation, vilket kan vara både individuellt och i grupp. Vi samarbetar nära med skola och kommun och idag sker de flesta av dessa kontakter digitalt. Inledningsvis har du som sjuksköterska tät kontakt med dina patienter och dess anhöriga och därefter följs de regelbundet över tid fram tills de fyller 18 år. Du bokar själv dina patienter och är självständig i ditt dagliga arbete. En del stödjande samtal kan också förekomma både med patienter men även med föräldrar.
Vi erbjuder dig ett varierande arbete med ett gott samarbetsklimat, där medarbetarna visar stor omsorg om patienter och anhöriga men också om varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom psykiatri eller barn och ungdom och som har behörighet att verka inom svensk sjukvård. Det är även en förutsättning för tjänsten med språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser det även som fördelaktigt om du tidigare har arbetat i den psykiatriska öppenvården eller har annan psykiatrisk erfarenhet.
Du som söker arbete hos oss ska självklart vara genuint intresserad av patientgruppen och psykiatri. Vi välkomnar både dig som är nyexaminerad sjuksköterska och dig som har lite mer yrkeserfarenhet.
Vi värdesätter din goda förmåga att samarbeta och att du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är engagerad, trygg i din yrkesroll och kommunikativ. För att arbetet ska fungera väl behöver du kunna planera och strukturera dina arbetsuppgifter självständigt, samtidigt som du har en nära dialog och ett gott samarbete med kollegorna. Som person visar du nyfikenhet och ödmjukhet inför varje familjs unika situation, förutsättningar och behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
