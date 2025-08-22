Sjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du arbeta i en miljö där barn och deras familjer står i centrum och där du får använda hela din kompetens som sjuksköterska? Vi söker nu en engagerad och flexibel sjuksköterska till vår barnmottagning - en plats där vi varje dag gör verklig skillnad.
Barn och ungdomskliniken är en länsklinik. I Falun finns en väl utbyggd slutenvård, dagvård samt mottagning där pediatrikens olika subspecialiteter finns representerade. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen är en del av vårt "sjukhus i sjukhuset" - en trygg, nära och specialiserad enhet där vi tar hand om barn i alla åldrar med olika barnmedicinska diagnoser. Här arbetar 14 sjuksköterskor och 3 undersköterskor i tätt samarbete med läkare, sjukgymnaster, kuratorer, dietister och lekterapeuter. Vår starka teamkänsla och goda samarbetsklimat är något vi är stolta över!
Vad vi erbjuder:
Ett stimulerande och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik
Ett kompetent och omtänksamt team där vi stöttar varandra
Individanpassad och gedigen inskolning
Arbetstid måndag-fredag med tjänstgöring var femte helg inom slutenvården
Möjlighet att utvecklas inom olika barnmedicinska områden och ingå i något diagnosteam
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska som med ett genuint intresse för barn och ungdomars hälsa. Erfarenhet av barnsjukvård är meriterande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss tror vi att du är lösningsfokuserad, stresstålig, flexibel och en god lagspelare som även kan arbeta självständigt.
Arbetet innefattar bland annat:
Telefonrådgivning
Spirometri
Rådgivning till andra vårdinrättningar som vårdar barn
Provtagning
Egen sjuksköterskemottagning
Om du vill ha utmaningar och utvecklas tillsammans med övriga i teamet så kommer du att trivas! Tillsammans gör vi skillnad - varje dag.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska
varit yrkesverksam i minst tre år som sjuksköterska
har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård
Det är meriterande om du
är stresstålig, lösningsfokuserad och flexibel
har vidareutbildning inom hälso-och sjukvård för barnSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
