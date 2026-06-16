Sjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-06-16
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du arbeta i en miljö där barn och deras familjer står i centrum och där du får använda hela din kompetens som sjuksköterska? Vi söker nu en engagerad och flexibel sjuksköterska till vår barnmottagning - en plats där vi varje dag gör verklig skillnad.
Barn och ungdomskliniken är en länsklinik. I Falun finns en väl utbyggd slutenvård, dagvård samt mottagning där pediatrikens olika subspecialiteter finns representerade. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen är en del av vårt sjukhus i sjukhuset - en trygg, nära och specialiserad enhet där vi tar hand om barn i alla åldrar med olika barnmedicinska diagnoser. Här arbetar 14 sjuksköterskor och 3 undersköterskor i tätt samarbete med läkare, sjukgymnaster, kuratorer, dietister och lekterapeuter. Vår starka teamkänsla och goda samarbetsklimat är något vi är stolta över!
Vad vi erbjuder:
Ett stimulerande och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik
Ett kompetent och omtänksamt team där vi stöttar varandra
Individanpassad och gedigen inskolning
Arbetstid måndag-fredag med tjänstgöring var femte helg inom slutenvården
Möjlighet att utvecklas inom olika barnmedicinska områden och ingå i något diagnosteamPubliceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska som med ett genuint intresse för barn och ungdomars hälsa. Erfarenhet av barnsjukvård är meriterande och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss tror vi att du är lösningsfokuserad, stresstålig, flexibel och en god lagspelare som även kan arbeta självständigt.
Arbetet innefattar bland annat:
Telefonrådgivning
Spirometri
Rådgivning till andra vårdinrättningar som vårdar barn
Provtagning
Egen sjuksköterskemottagning
Om du vill ha utmaningar och utvecklas tillsammans med övriga i teamet så kommer du att trivas! Tillsammans gör vi skillnad - varje dag.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska och yrkesvana som sjuksköterska i minst tre år
Meriterande:
Vidareutbildad inom hälso- och sjukvård för barn
Du har tidigare arbetat med barnsjukvård.
Meriterande är personliga egenskaper som:
Lösningsfokuserad
Stresstålig
Flexibel
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Malin Ekdahl Malin.Ekdahl@regiondalarna.se 023-492605 Jobbnummer
9965398