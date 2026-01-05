Sjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-01-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta på en arbetsplats med barnet i centrum, där du hela tiden lär dig nya saker? Då är du välkommen till vår härliga arbetsgrupp på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 i Malmö!
Barn- och ungdomsmedicinavdelning 1 ingår i verksamhetsområde (VO) barnmedicin. Avdelningen har 21 vårdplatser och vårdar barn och ungdomar mellan 0 och 18 år, med ett stort antal diagnoser. De patientgrupper vi vanligast vårdar är inom barnmedicin, specifikt inom mag- och tarmsjukvård samt endokrinologi/diabetes, men vi vårdar även patienter inom bland annat plastikkirurgi, kirurgi och ortopedi.
Hos oss arbetar vi i team, där varje sjuksköterska och barnsköterska/undersköterska tillsammans ansvarar för en grupp patienter. Vi har mycket samarbete över professionsgränserna enligt FN:s Barnkonvention och Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB), för att ge bästa möjliga vård utifrån varje barns och familjs behov. Vi är stolta över vårt arbete på avdelningen och vår trivsamma arbetsgrupp där vi har nära till skratt. Små framsteg tycker vi är värda att fira och ett öppet klimat där alla kan ställa frågor och få stöttning är en självklarhet för oss.
Även om tempot stundtals är högt hittar vi tid för eftertanke och reflektion. Vi har fasta utbildningsdagar i våra scheman.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en sjuksköterska för dag- och kvällstjänstgöring till oss på barn- och ungdomsmedicinavdelningen i Malmö!
Hos oss arbetar du som sjuksköterska i en stimulerande miljö där barnet och familjen alltid står i centrum. Arbetet med akut sjuka barn, 0 till 18 år, skiljer sig från vanlig vård eftersom hela familjen är involverad. Förmågan att samarbeta med föräldrar och göra dem delaktiga i vården är en väsentlig och spännande del av vårt arbete. I din roll bedömer du behovet av, samt utför pediatriskt omvårdnadsarbete där du har ett tätt samarbete med dina kollegor på avdelningen. På avdelningen förekommer både akuta och planerade inläggningar och variationen av diagnoser leder till skiftande vårdtider.
Som nyanställd hos oss får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter och önskemål. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling genom regelbundna utbildningsdagar, HLR- och akutövningar samt möjlighet till hospitering. För att främja delaktighet och engagemang och på så sätt utveckla enheten ges möjlighet att delta i eller driva ansvarsområde på avsatt arbetstid.
För dig som är nyutbildad sjuksköterska erbjuder vi ett verksamhetsövergripande utbildningsprogram som genomförs under ett års tid inom barnsjukvård inklusive omvårdnadshandledning i grupp. Utbildningsprogrammet omfattar fördjupad kunskap om både det friska och det sjuka barnet samt en fördjupning inom det breda område som barnmedicin omfattar. Programmet omfattar tio heldagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har även språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du specialistkompetens inom relevant område och/eller tidigare erfarenhet inom barnsjukvård är det meriterande för tjänsten.
Som person bidrar du med din kunskap och samarbetsvilja. Du trivs i en arbetsmiljö där tempot kan växla snabbt och du känner glädje i att arbeta med barn och ungdomar. Gemensamt för VO barnmedicin är att vi strävar efter att vara ett team som ser, hjälper och har förståelse för varandra. Vi utgår från att alla gör sitt bästa och arbetet präglas av en positiv attityd där vi har en rak kommunikation och ger beröm till varandra. För att lyckas i tjänsten krävs även att du har förmåga att anpassa dig till nya situationer, har en vilja att arbeta teambaserat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret görs vid eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Angelica Preigård, Enhetschef angelica.preigard@skane.se 040-33 68 30 Jobbnummer
9668603