Sjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-17
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Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och skapa trygghet och glädje för vårdens yngsta patienter? På vår barnavdelning arbetar vi med barnanpassad vård där omtanke, lekfullhet och professionalism går hand i hand. Här gör du skillnad varje dag, både för barnen och för deras familjer.
Verksamhetsområde (VO) barn- och ungdom innefattar alla akutsjukhusets enheter med akutmottagning dygnet runt för medicinska patienter mellan 0 och 18 år, barn- och ungdomsavdelning, neonatalavdelning, dagvård, tidsbeställd mottagning i Ängelholm, Landskrona och Helsingborg samt föräldra- och ungdomshälsomottagning. Totalt är vi cirka 250 medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdet. Inom VO:t ingår även lekterapi, en pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar som vårdas på sjukhus, samt deras syskon och närstående.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Hos oss är dina arbetsuppgifter som sjuksköterska varierande då vi vårdar patienter från olika specialiteter inom medicinska, kirurgiska och ortopediska diagnoser. Du arbetar med omvårdnad av barn och ungdomar och är en trygg och stöttande hand för både dem och deras familjer.
Här får du ett meningsfullt arbete där du möter barn i olika åldrar och situationer. Vi arbetar med barnanpassad vård, vilket betyder att vi tar hänsyn till barnets behov, skapar en miljö som känns trygg samt använder lek och kreativitet som en del av vården. Vår arbetsplats präglas av värme, arbetsglädje och ett engagerat team. Här får du möjlighet att bidra med idéer som gör att vården ständigt utvecklas och håller hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av barnsjukvård alternativt är vidareutbildad som barnsjuksköterska.
Som person är du empatisk, lyhörd och har ett genuint engagemang för barn och deras familjer. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och arbetar på ett professionellt och strukturerat sätt. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och har ett respektfullt bemötande mot barn, familjer och kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som en del av lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kommer det att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336775". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
)
251 87 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Paula Smetana-Ekström, Omvårdnadsledare 042-4061429 Jobbnummer
10005315