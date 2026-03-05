Sjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicin, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-03-05
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Hos oss på BUM i Sundsvall jobbar vi med familjecentrerad vård för barn 0-18 år inom alla professioner. Vi är en bra arbetsgrupp bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, lekterapi, kuratorer med flera där vi jobbar utifrån teamarbete, där alla är delaktiga i vården kring barnen.
Som sjuksköterska hos oss är du en del i ett team, där vi tillsammans jobbar för god omvårdnad och familjecentrerad vård. Inskolningen sker utefter ditt behov och arbetet är förlagt på obekväma arbetstider.
Vi söker nu en sjuksköterska till oss på Barn- och ungdomsmedicin i Sundsvall. Tjänsten avser en tillsvidareanställning i förvaltningen med tillfällig placering på avdelning 44 i Sundsvall till och med 2026-08-31.
Sjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicin, SundsvallPubliceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Avdelningsarbete
Provtagning, läkemedel
Observationer
Ronder
Rapportering
Kunskap om den tekniska utrustning som vi använder oss av samt iordningställa, använda och rengöra.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av arbete på sjukhus
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har vidareutbildning som barnspecialistsjuksköterska
Har arbetslivserfarenhet av slutenvård för barn
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Integritet
Självgående
Stabil
Pedagogisk insikt
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Johanna Sjögren +4660135276 Jobbnummer
9779793