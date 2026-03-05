Sjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicin, Sundsvall

Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall
2026-03-05


Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall, Timrå, Mark, Härnösand, Nordanstig eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Hudiksvall eller i hela Sverige

Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.

Hos oss på BUM i Sundsvall jobbar vi med familjecentrerad vård för barn 0-18 år inom alla professioner. Vi är en bra arbetsgrupp bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, lekterapi, kuratorer med flera där vi jobbar utifrån teamarbete, där alla är delaktiga i vården kring barnen.
Som sjuksköterska hos oss är du en del i ett team, där vi tillsammans jobbar för god omvårdnad och familjecentrerad vård. Inskolningen sker utefter ditt behov och arbetet är förlagt på obekväma arbetstider.
Vi söker nu en sjuksköterska till oss på Barn- och ungdomsmedicin i Sundsvall. Tjänsten avser en tillsvidareanställning i förvaltningen med tillfällig placering på avdelning 44 i Sundsvall till och med 2026-08-31.

Sjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicin, Sundsvall

Publiceringsdatum
2026-03-05

Dina arbetsuppgifter
Avdelningsarbete
Provtagning, läkemedel
Observationer
Ronder
Rapportering
Kunskap om den tekniska utrustning som vi använder oss av samt iordningställa, använda och rengöra.

Övrig information

Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av arbete på sjukhus
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du
Har vidareutbildning som barnspecialistsjuksköterska
Har arbetslivserfarenhet av slutenvård för barn

För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Integritet
Självgående
Stabil
Pedagogisk insikt

Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:035".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Västernorrland (org.nr 232100-0206)

Arbetsplats
Region Västernorrland

Kontakt
Rekryterande chef
Johanna Sjögren
+4660135276

Jobbnummer
9779793

Prenumerera på jobb från Region Västernorrland

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Region Västernorrland: