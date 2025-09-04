Sjuksköterska till Barn- och ungdomskliniken i Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2025-09-04
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Välkommen att söka till en arbetsplats med god stämning där du får fantastiska kollegor med stort intresse för barn och ungdomars sjukvård.
Barn- och ungdomsklinikens vision är att ge bästa möjliga vård till barn, ungdomar och deras familjer i en miljö där lek, glädje delaktighet och trygghet präglar verksamheten.
Om arbetet
Som sjuksköterska på barn- och ungdomskliniken arbetar du i en öppen och positiv miljö. Du arbetar i ett nära samarbete med andra yrkeskategorier kring barnen och deras familjer. Dina arbetsuppgifter är omväxlande och du möter en stor variation av diagnoser då vi vårdar barn från många olika kliniker. Vi har regelbunden kompetensutveckling bland annat i form av föreläsningar och digitala utbildningar.
Vilka är vi?
Barn- och ungdomskliniken i Halland är en länsövergripande klinik för barn- och ungdomar upp till 18 års ålder. Slutenvården bedrivs på avdelning 62 och avdelning 63. Avdelningarna har ett nära samarbete och personalen arbetar på båda avdelningarna. Vi sätter stort värde i att engagera barn och ungdomar i vården. Bland annat har vi ett https://www.regionhalland.se/halsa-och-vard/dina-rattigheter-i-varden/patientmedverkan/patientrad-for-ungdomar-
och en patientenkät som en del i vårt utvecklingsarbete.
Avdelning 62 är en avdelning med elva vårdplatser med inriktning på barnmedicin, kirurgi och ortopedi. Avdelning 63 är en infektionsavdelning med elva vårdplatser med inriktning mot infektionssjukdomar samt öron-näsa-hals. På avdelningarna finns lekterapi och sjukhusskola. I den här tjänsten arbetar du på både avdelning 62 och avdelning 63.
Om du är intresserad och vill få en inblick i vad det innebär att arbeta på en barn- och ungdomsavdelning är du välkommen att besöka avdelningarna eller att hospitera någon dag hos oss.
Läs gärna mer om vår arbetsplats https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus/barn--och-ungdomskliniken.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och är intresserad av att arbeta inom barnsjukvården. Specialistutbildning inom barn- och ungdomsvård är meriterande.
Du har en god kommunikativ förmåga och ser det som en självklarhet att bemöta patienter, deras familjer samt kollegor på bästa sätt. Du arbetar med barn och ungdomar i centrum och involverar hela familjen. Vi värderar också att du är trygg i din yrkesroll, besitter en empatisk förmåga och har lätt för att samarbeta mellan professionerna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som sjuksköterska i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/818". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Susanne Eriksson, Avdelningschef avd 62 035-174332 Jobbnummer
9492892