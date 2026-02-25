Sjuksköterska till Barn- och ungdomshabiliteringen Örebro
2026-02-25
Vi söker dig som vill jobba med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och är både självständig och samarbetsinriktad.
Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras familjer och nätverk. I team samarbetar flera olika yrkesprofessioner. Hos oss finns kurator, logoped, psykolog, specialpedagog, läkare, sekreterare, enhetschef, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i nära samarbete med våra patienter och familjer, sjuksköterskekollegor, barnpsykiatriker, barnneurologer, dietister, habiliteringsteam samt flera andra aktörer i patienternas nätverk. Arbetsuppgifterna innefattar polikliniskt patientarbete i form av mottagningsbesök, telefonrådgivning och besök i hem- och skolmiljö. Målgruppen är barn och unga med neuropsykiatriska eller neurologiska funktionshinder, ofta i kombination. Områden som kommer att vara centrala i din verksamhet är nutrition, sömn, blås- och tarmfunktion samt läkemedelsuppföljning.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska och innehar B-körkort. Om du är specialistutbildad inom psykiatri eller hälso- och sjukvård för barn- och ungdom är det meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, flexibilitet och utvecklingsfokus.

Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
