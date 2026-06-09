Sjuksköterska till Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla sjuksköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-06-09
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eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
På barn- och ungdomsavdelningen vårdas barn och ungdomar under 18 år. Vi har en barnmedicinsk inriktning men vårdar även barn inom ortopedi, kirurgi, öron och vi har ett nära samarbete med barnpsykiatrin. Avdelningen vårdar även sjuka nyfödda och för tidigt födda barn från graviditetsvecka 32. Vi arbetar med en familjecentrerad vård där föräldrar är delaktiga i omvårdnaden under hela vårdtiden. På avdelningen i Örnsköldsvik finns 8 vårdplatser. Hos oss jobbar sjuksköterskor, barnsjuksköterskor och undersköterskor samt specialist undersköterskor inom barn och ungdomsmedicin. Vi söker nu dig som vill bidra till vår verksamhet!
Vi söker två sjuksköterskor till oss på barn- och ungdomsavdelningen. Vi planerar en individuell introduktion för att ge goda förutsättningar inför uppdraget. Vi har individuella scheman med gott om utrymme för återhämtning och vi arbetar 2 av 5 helger. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Avdelningen erbjuder en unik arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, exempelvis:
Stötta familjen i omvårdnaden
Akuta vårdinsatser
KvalifikationerVi söker dig som:Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:Är vidareutbildad till barnsjuksköterska
Är vidareutbildad inom barnmedicin och neonatal
Har tidigare erfarenhet av att arbeta inom barnmedicin
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper:Initiativtagande
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Flexibel
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:194". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Ulrika Juhlin ulrika.juhlin@rvn.se 0767619590 Jobbnummer
9954165