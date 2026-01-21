Sjuksköterska till barn- och ungdomsavdelning
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Vill du bli vår nya kollega på barn- och ungdomsavdelningen? Vi kan nu erbjuda ett stimulerande sjuksköterskearbete med omväxlande arbetsuppgifter där du ingår i ett professionellt team för barnet och familjen.
Vi är en personalgrupp med både bredd och djup i kompetens, en grupp som värderar gott samarbete och att lösa arbetsuppgifter tillsammans. Vill du bli en av oss?
Om vår lediga tjänst
Barn- och ungdomsavdelningen vårdar barn 0-17 år med varierande diagnoser inom många specialiteter. Vi arbetar utifrån en helhetssyn med barnet och vårdnadshavare i centrum. Lekterapi ingår som en naturlig del i vårt arbete. Vi lägger stor vikt vid att förbereda barnet inför undersökningar och behandlingar, så att barn och vårdnadshavare känner sig delaktiga och har kontroll över sin situation.
Vi vårdar medicin-, kirurg- och öron-näsa-halspatienter och ortopedpatienter. Det finns många professioner till hands i teamet runt barnets vård - läkare, barnsjuksköterska, sjuksköterska, undersköterska, barnsköterska, psykolog, kurator, lekterapeut, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped. Som sjuksköterska arbetar du med att ge en god och säker omvårdnad till våra patienter. Du är den som leder och ansvarar för omvårdnadsarbetet och är ofta den som ser individens hela vårdprocess.
Arbetstid
Din arbetstid innefattar dygnets alla timmar.
Vårt erbjudande till dig är:
Att få arbeta med barn på en klinik med ett brett utbud och stor variation. Arbetet ärt omväxlande och roligt och du har gott stöd av erfarna arbetskamrater. Vi erbjuder goda möjligheter till personlig utveckling både utifrån arbetsuppgifternas variation, men också genom kompetensutveckling och utbildningar utifrån dina och verksamhetens behov. Möjlighet att söka utbildningstjänst med betald specialistutbildning inom barn och ungdom finns när du jobbat några år och är redo för nästa kompetenssteg. Du erbjuds en trygg och säker introduktion/bredvidgång anpassad efter den erfarenhet du bär med dig. Vi har ett välutarbetat introduktionsprogram där du kommer genomgå olika kompetenskörkort, bland annat inom diabetes, läkemedelshantering och onkologi. Om du är ny i din roll som sjuksköterska får du tillgång en mentor som under ditt första år ger dig stöd och handledning och du erbjuds också deltagande i det kliniska basåret.
Som anställd hos oss finns bland annat även olika förmåner:
Satsningar på kompetensutveckling och lärande för många yrkesgrupper
Förmåner vid studier
Förmånliga försäkringar
Föräldrapenningtillägg
Friskvårdsbidrag
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har minst fyra månaders erfarenhet i yrket. Specialistutbildning inom barn- och ungdomsvård är önskvärt men inget krav. Vi hoppas och tror att du brinner för barn- och ungdomssjukvård. Att handleda och stödja patienten och vårdnadshavare är en viktig del i arbetet och det är därför meriterande om du har vana vid att möta barn, ungdomar och anhöriga. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet som sjuksköterska men det är inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi strävar efter en arbetsgrupp med mångfald där varje anställd kan bidra med sina erfarenheter till vår arbetsplats.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till våra introduktionsprogram. Läs mer om SÄS introduktionserbjudande till dig som nyexaminerad sjuksköterska här.Övrig information
Vi begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Vänligen bifoga kopia på yrkeslegitimation.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
