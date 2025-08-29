Sjuksköterska till Barn- & ungdomsmedicinavdelning och Barnakut i Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Sjuksköterskejobb / Ystad
2025-08-29
Gör skillnad. Varje dag.
Hos oss har du möjligheten att arbeta med kollegor som gör allt för att barnet och familjen ska få en bra vård och upplevelse på sjukhuset, som månar om varandra och är öppna i sinnet. Sök till vår härliga och kreativa arbetsgrupp i Ystad!
Verksamhetsenhet (VE) barn och ungdom Ystad, består av barnakutmottagning, slutenvårdsavdelning, dagvård samt en specialistmottagning. Vi bedriver verksamhet i Ystad med totalt cirka 80 anställda och tillhör förvaltningen Lasarettet i Ystad. VE barn och ungdom Ystad är känt för ett medarbetarstyrt arbetssätt och en kontinuerlig förbättringsanda.
Barn- och ungdomsmedicinavdelningen har tre vårdplatser inom slutenvård och ytterligare vårdplatser för dagvårdsverksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år. De medicinska specialiteterna är i huvudsak barnmedicin, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-halssjukdomar. Vår Barnakutmottagning tar emot barn och ungdomar från alla specialiteter, 0-18 år, med akuta sjukdomstillstånd dygnet runt. Även ambulanslarm med prioriteringsgrad två till fyra tas emot.
Vi har ett gott arbetsklimat som vi aldrig tar för givet och som vi gärna ser att du är med och utvecklar. Ord som beskriver en del av vår arbetsmiljö är arbetsglädje, teamarbete, egenansvar, tillit, omtänksamhet och likabehandling. Vi värnar om ny kunskap och utveckling som bidrar till trygghet samt trivsel för både personal och patienter.
Vårt arbete sker såklart i enlighet med FN:s Barnkonvention och Nordisk Förening för Sjuka Barns Behov (NOBAB)-standard, för att ge bästa möjliga vård utifrån varje barn och familjs behov.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en nytänkande och utvecklingsinriktad sjuksköterska eller barnsjuksköterska till oss på Barnakutmottagning och Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Ystad.
Hos oss erbjuds du ett arbete med stor bredd och variation då verksamheten omfattar Barnakutmottagning, dagvård och slutenvård. Du får möjlighet att vara med och göra skillnad för våra patienter och följa dem genom hela vårdkedjan, från akuten, till inskrivning och utskrivning. Vi vårdar även barn och ungdomar före och efter operation.
I rollen som sjuksköterska utför du sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som förekommer på en barn- och ungdomsmedicinavdelning samt barnakutmottagning, vilket ställer speciella krav både på arbets- och förhållningssätt. Du erbjuds en individuellt anpassad introduktion och kontinuerlig fortbildning, viktiga förutsättningar för att du ska känna dig trygg och utvecklas i ditt arbete.
• Hos oss i Ystad finns Barnakuten och Barnavdelningen i samma lokaler och vi arbetar på båda. Inte minst för barnen och deras familjer är det en stor trygghet, men även vi i personalen uppskattar mycket att få vara en del av vården även efter besöket på Barnakuten. Det är så inspirerande att jobba med barn, bland annat för att det inte är bara barnen man jobbar med utan hela familjen, vilket ger ännu en dimension till arbetet, berättar Anna, barnsjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Är du vidareutbildad barnsjuksköterska alternativt har erfarenhet inom barnsjukvård är detta meriterande. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Det är även meriterande om du är vidareutbildad inom, eller har erfarenhet från, akutverksamhet.
För att trivas i rollen behöver du ha ett stort intresse för såväl barn som familj och arbeta utifrån att inget barn är det andra likt. Vi söker dig som är flexibel, vill utvecklas i din yrkesroll och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du gillar struktur, men kan även snabbt ställa om för att hantera det oväntade. Det är viktigt att du känner ett stort engagemang och ansvar för såväl det patientnära arbetet som utvecklingen av vården och verksamheten. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna just dig!
