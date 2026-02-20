Sjuksköterska till barn och ungdomspsykatriska kliniken
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-02-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Kliniken består idag av fem behandlings- och utredningsteam där psykolog, kurator, läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, pedagog, logoped och vårdadministratör ingår.
I kliniken ingår även barnahus, spädbarnsverksamhet och barntraumateam. Kliniken har cirka 100 medarbetare.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi arbetar ständigt med utvecklings- och förbättringsarbeten för att skapa en allt bättre vård för våra patienter och för att skapa god arbetsmiljö för våra medarbetare. Vår arbetsgrupp med sjuksköterskor har vuxit kraftigt de senaste åren och vi söker nu ytterligare en sjuksköterska till vår klinik.
Läs gärna vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken arbetar du med uppföljningar och bedömningar av barn och ungdomars mående och funktion vid psykiatriska tillstånd såsom till exempel ADHD, ätstörningar, sömnsvårigheter, autism, depression och ångest. Du följer upp effekt och eventuella biverkningar vid läkemedelsbehandlingar. Andra arbetsuppgifter kan vara psykoedukation, stödsamtal samt testning vid misstänkt droganvändning.
Du träffar barn, ungdomar och föräldrar och arbetet sker vid besök på mottagningen eller via telefon/digitala besök. Tillsammans med våra andra sjuksköterskor bemannar du vid klinikens TeleQ avseende läkemedelsfrågor.
Arbetet är förlagt till dagtid och du har goda möjligheter att själv planera din arbetsdag.
Vi erbjuder dig arbete i ett multiprofessionellt team där du har ett nära samarbete med övriga teamkollegor i olika professioner. Du kommer och också har nära samarbete med klinikens övriga sjuksköterskor. Vi erbjuder mentorskap, vårt introduktionsprogram "BUPBAS" och den utbildning du behöver för att klara ditt uppdrag och få utvecklas i din profession.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet av yrket inom psykiatri. Det är meriterande om du är specialistsjuksköterska i psykiatri. Har du erfarenhet av arbete med barn och ungdomar ses det som en merit likaså om du har erfarenhet av att arbeta med ätstörningar.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och samtidigt kan arbeta självständigt. Det är av största vikt att du god har förmåga att möta familjer i olika livssituationer. Arbetet ställer stora krav på personlig mognad, flexibilitet och förmåga att prioritera. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/266". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN Kontakt
Verksamhetschef Ingela Björklund ingela.bjorklund@regionostergotland.se 010-1044506 Jobbnummer
9753409