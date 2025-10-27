Sjuksköterska Till Barn Intermediärvårdsavdelning, Bima
2025-10-27
Är du en engagerad sjuksköterska med ett stort hjärta för barn? Vi söker dig som vill göra skillnad i barns liv och vara en del av vårt team.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och omväxlande miljö där du får använda din kompetens och omsorg för att ge de allra yngsta en trygg och säker vård.
Du erbjuds
ett flexibelt och ansvarstagande roligt jobb med barn från 0 -18 år på intensivvården
individuellt anpassad introduktion
omväxlande och lärorik arbetsmiljö
arbete i ett multidisciplinärt team där alla är viktiga för att vi ska kunna ge den bästa vården
möjlighet att fortsätta utvecklas inom din profession då vi tror på ett livslångt lärande
att bredda din erfarenhet av att arbeta med svårt sjuka barn
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Barnintermediärvårdsavdelning (BIMA) är en högspecialiserad vårdavdelning inom funktion Barn-PMI och en del av Barnintensivvårdssektionen. Hos oss vårdas kritiskt sjuka barn i alla åldrar efter behandling inom intensivvård, på operation, vårdavdelning eller akutmottagning. Våra patienter har hotande eller manifest, potentiellt reversibel, svikt i vitalfunktioner men som inte kräver intensivvårdsresurs.
Vi har ett väl inarbetat samarbete med långtidsintensiven (LIVA) där man har stor vana av barn med luftvägsproblematik och ofta är i behov av trakeostomi.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta i ett tvärprofessionellt team där alla ansvarar för att ge våra patienter den bästa vården. Tillsammans skapar vi en trygg och säker miljö för barnet och dess anhöriga.
Hos oss är det en självklarhet att vi tillsammans känner arbetsglädje och att vi har roligt tillsammans.
Läs gärna mer om oss här.
Vi söker dig som
har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser. Du arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda
Stor vikt läggs vid de personliga kompetenserna. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Två års erfarenhet i yrket
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av barnsjukvård
Specialistutbildning inom barn- och ungdomsmedicin eller intensivvård
Erfarenhet av intermediärvård eller intensivvård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara några urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Barn PMI
Barn-Perioperativ medicin och intensivvård bedriver sjukvård på hög internationell nivå. Vi ansvarar för transporter av svårt sjuka patienter och vård på BIVA/ECMO. https://www.karolinska.se/for-vardgivare/funktion-barn-perioperativ-medicin-intensivvard-och-transport/
