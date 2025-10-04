Sjuksköterska till Bangårdsgatan i Östersund
2025-10-04
Vi söker sjuksköterska som vill bli en del av vårt fantastiska team!
Som sjuksköterska i Forenede Care är du en viktig del i organisationen och där din kompetens värdesätts högt. Du är en del av teamet och har en arbetsledande roll med stora möjligheter att påverka verksamheten.
Här kommer du att arbeta:
Bangårdsgatan är ett särskilt boende för äldre i centrala Östersund. Bangårdsgatan öppnande våren 2023 och har 80 platser fördelade på fyra plan. Som sjuksköterska hos oss arbetar du tillsammans med verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, sjuksköterskor, gruppledare samt legitimerad personal från Östersunds kommun.
I tjänsten ingår även arbete på andra enheter i forenede care i östersund och krokom.
Vem är du?
Du är ansvarstagande, självständig och trygg med att göra prioriteringar och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor, är prestigelös och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt.
I din roll ingår att ha kontinuerlig dialog med närstående och informera vid förändringar i hälsotillståndet. Du samarbetar med kollegor, läkare och eventuellt andra, både interna och externa, kontakter för att säkerställa en god omvårdnad
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en kollegapå heltid till en tillsvidareanställning med provanställning med sysselsättningsgrad 100%
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Arbetstider 7-16 måndag-fredag
Flex-avtal
Meriterande
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg.
För att trivas i tjänsten bryr du dig om dina medmänniskor, är bra på att skapa relationer, har ett stort engagemang och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Känner du igen dig i ovan? Sök redan idag, vi rekryterar löpande!
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även uppvisning av giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare.
Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998. Hos oss kan du vara trygg som arbetstagare då vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Med en kultur fylld av värme, glädje och stort engagemang arbetar vi kvalitativt med fokus på att alla vi arbetar för att alla ska få leva livet, hela livet.
Vi tillämpar individuell och marknadsanpassad lönesättning.
Sista ansökningsdag
2025-10-15Kontaktperson för detta jobb
Filippa Malm
E-postadress: filmal@forenedecare.se
Telefonnummer: 079 099 82 30
