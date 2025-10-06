Sjuksköterska till B194 magtarm-endokrin
2025-10-06
Vill du bli vår kollega i ett härligt och glatt gäng på avdelning B194?
Magtarmmedicinska klinikens vårdavdelning behandlar patienter inom lever och magtarmkanalens sjukdomsområde i behov av såväl medicinsk som kirurgisk vård.
Tillsammans med Kirurgiska kliniken har vi ett nationellt uppdrag för högspecialiserad vård (NHV) inom rekonstruktiv kirurgi för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Vi vårdar även patienter med endokrina sjukdomar som diabetes och andra hormonrelaterade tillstånd.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö med bred kompetens och ett stort hjärta för patienterna.
Vårt erbjudande
Som nyutexaminerad sjuksköterska vill vi gärna ge dig en trygg start hos oss med ett förlängt och anpassat introduktionsprogram, skräddarsytt efter just dina behov. Vi vill att du ska känna dig trygg i din nya roll och få chansen att växa i din kliniska kompetens. Om du redan jobbar som sjuksköterska och är redo för nya utmaningar, finns många spännande möjligheter här hos oss - alltid med utgångspunkt i vad du vill och behöver för din utveckling.
För oss är det viktigt att du som medarbetare känner att du har rätt kunskap och verktyg för att kunna ge bästa möjliga vård. Vi tror på en arbetsmiljö där lärande och engagemang går hand i hand, och där du känner dig delaktig och har möjlighet att vara med och påverka hur vi tillsammans utvecklar verksamheten.
Magtarmmedicinska kliniken är en plats där vi trivs och växer tillsammans. Vi jobbar ständigt för att bli bättre, med stort fokus på att sätta patienten i centrum och ge vård som verkligen möter varje persons unika behov. Här finns en stark tro på dina möjligheter och det engagemang du tar med dig.
Vi är stolta över vår höga kompetens inom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) - både när det gäller medicinsk behandling och kirurgi. Just nu är vi mitt i en spännande utvecklingsresa, där vi satsar extra mycket på personcentrerad vård. Hos oss finns också vårdplatser för de som behöver kirurgisk vård kopplad till IBD. Vårt mål är enkelt: att alla som kommer till oss ska få ett varmt bemötande, bästa möjliga vård och stöd för att leva ett så gott liv som möjligt, oavsett om sjukdomen är kronisk eller går att bota.
Är du nyutexaminerad? Vi vill ge dig som nyutexaminerad sjuksköterska en trygg och stark start i din yrkesroll. Därför erbjuder vi en förlängd, skräddarsydd introduktion där du får stöd av en erfaren handledare och gradvis tar ansvar för vårdlaget. Under introduktionsperioden varvas praktiskt arbete med kontinuerliga inläsningsdagar, noggrant anpassade efter våra patientgruppers behov, för att du ska kunna bygga en gedigen teoretisk grund.
Parallellt får du möjligheten att delta i utbildningar och hospiteringar inom klinikens olika verksamheter. Detta ger dig en unik chans att fördjupa dina kunskaper om våra klinikspecifika sjukdomar och förstå helheten i vår verksamhet - allt för att du ska känna dig trygg och väl förberedd när du tar steget in i din nya profession.
Vi är övertygade om att en god introduktion är avgörande för din utveckling och trivsel, och vi är här för att stötta dig hela vägen. Hos oss blir du en del av ett engagerat team och tillsammans hjälps vi åt med att skapa en arbetsmiljö där du kan utvecklas, växa som sjuksköterska och trivas i ett meningsfullt och stimulerande uppdrag.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett roligt och stimulerande arbete där du ständigt utvecklas. Du arbetar bland annat med patienter som har inflammatoriska tarmsjukdomar, både under den medicinska behandlingen och i det kirurgiska pre- och postoperativa skedet. Det betyder att du får följa patienten genom stora delar av sjukdomsförloppet och skapa en nära och trygg vårdrelation.
I arbetet med patienter med leversjukdomar möter du komplexa och varierande omvårdnadsbehov, vilket gör arbetet både utmanande och givande. Du kommer också få ta ansvar för inneliggande patienter med nyupptäckt diabetes, vilket ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom diabetesvård och verkligen göra skillnad för patienterna.
Hos oss blir du del av ett engagerat team där din utveckling och ditt välmående är viktigt. Om du vill ha ett arbete där varje dag innebär nya möjligheter och där du får vara med och göra skillnad - då är detta jobbet för dig!
Som sjuksköterska vid vår klinik erbjuds du goda möjligheter till professionell utveckling, där kompetensförstärkning och fortbildning ges stor prioritet. Flera av våra sjuksköterskor kombinerar sina arbetsuppgifter på avdelningen med insatser inom vår dagvårdsverksamhet och/eller vår mottagning. Denna kombination av arbetsuppgifter värdesätts högt och säkerställer en kontinuerlig och samordnad vård för såväl personal som patienter.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och om du har intresse för magtarmkanalens sjukdomar, leversjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, kirurgi, nutrition och smärta är det en fördel.
Vi söker dig med god samarbetsförmåga som aktivt bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och visar ett starkt engagemang för verksamhetens utveckling. Som person är du flexibel, ser möjligheter i förändring och arbetar strukturerat med förmåga att planera och prioritera dina uppgifter på ett effektivt sätt.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst 100%. Vi erbjuder även vikariat. Rotation dag/kväll/natt ingår.
Vi arbetar med löpande urval och genomför intervjuer fortlöpande.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
