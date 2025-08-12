Sjuksköterska till Avdelning Thoraxkirurgi, Solna
2025-08-12
Vill du jobba i en verksamhet som är världsledande och söker ett lärorikt jobb där du kan utvecklas och bredda dina kunskaper inom högspecialiserad hjärtsjukvård? Sök då till oss på Thoraxkirurgen inom Hjärt-Kärlcentrum!
Du erbjuds
ett individuellt introduktionsprogram på 4-5 veckor och en individuell inskolning anpassat till verksamheten och dina tidigare erfarenheter
kompetensutveckling genom föreläsningar och våra interna utbildningar
möjlighet till specialistutbildning inom kirurgi och/eller kardiologi med bibehållen lön
ett team som vill att alla mår bra på jobbet och lyckas med sitt uppdrag.
Hos oss kommer du att få kontinuerligt stöd från våra erfarna sjuksköterskor
som nyexaminerad sjuksköterska alla möjligheter att känna dig trygg och att växa i rollen.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Vårdavdelning Thoraxkirurgi i Solna är en avdelning med hjärt och lungkirurgisk inriktning. Vi tar emot patienter inför och efter kirurgiska ingrepp. Avdelningen har 24-27 vårdplatser och vi vårdar en bred och varierad patientgrupp i olika åldrar med skiftande diagnoser. Här får du möjlighet att utvecklas och lära dig mycket inom hjärt och lungsjukvård!
På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och fysioterapeuter i nära samarbete kring våra patienter. Vi ger kvalitativ hög omvårdnad till patienter under dygnets alla timmar. Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom en slutenvårdsavdelning.
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering.
Vi söker dig som
vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter till vår arbetsgrupp
är initiativtagande och vill driva förbättringsarbeten tillsammans med kollegorna på avdelningen
är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Vårt team är vår viktigaste resurs och vi ser att du har god samarbetsförmåga, ser till laget före jaget, ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård
Meriterande:
Vana av kirurgi, hjärtsjukvård eller akutsjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-hjarta-karl-och-neuro/
