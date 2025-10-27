Sjuksköterska till avdelning Onkologi 9, B9:17, Solna
2025-10-27
Vill du jobba med cancervård i framkant i nya, fräscha lokaler på Nya Karolinska i Solna? Vi ser stora fördelar med en blandad personalgrupp och önskar att både du som är ny i branschen och du som erfaren sjuksköterska vill söka dig till oss!
Du erbjuds
att ingå i en personalgrupp med hög kompetens och fin sammanhållning där alla stöttar varandra
cytostatikakörkort genom intern utbildning samt via Regionalt Cancer Centrum
individuellt anpassad introduktion i verksamheten som vanligtvis pågår under sex veckor.
på sikt möjlighet att gå specialistsjuksköterskeprogrammet (60 hp), studierna bedrivs på halvfart och du behåller din grundlön under studietiden
Självklart får du också ta del av samtliga generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder!
Onkologi 9 (tidigare Bäckenonkologen) på Nya Karolinska är en specialiserad avdelning för gynekologisk, urologisk och kolorektal cancer. Vi vårdar patienter med komplexa behov, inklusive cytostatika- och strålbehandling. Vi är också riksintag för trofoblasttumörer och välkomnar patienter från hela landet. Vårt vårdgolv har 28 platser som är fullbelagda, med 6 vårdteam under dagpasset och 6 vårdteam under kvällspasset.
Våra team bestående av sjuksköterskor och undersköterskor arbetar nära läkare och andra professioner med ett starkt fokus på psykosocial omvårdnad. Hos oss får du extra stöd av avdelningens specialistsjuksköterskor som har lång onkologisk erfarenhet och kan undervisa avancerade omvårdnadsmoment bedside.
Vi söker dig som
känner intresse och nyfikenhet kring vad morgondagens cancervård har att erbjuda
tycker att samtalet och tid för "det lilla extra" är två nyckelord som stämmer in på dig
är prestigelös, har god samarbetsförmåga och att du är trygg med att fatta beslut på egen hand
är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet inom slutenvård.
Om rekryteringsprocessen
Vill du lära känna oss bättre och är nyfiken på avdelningen, ta gärna kontakt med oss. Efter intervju erbjuder vi även att boka in en hospitering. Urval och intervjuer sker fortlöpande.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - tillsammans är vi karolinska!
Hälsningar Martina Ekspong och Gustav Forss, omvårdnadschefer på avdelning Onkologi 9.
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
