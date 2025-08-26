Sjuksköterska till avdelning G7, Gällivare sjukhus
2025-08-26
Välkommen till oss på avdelning G7, en utmanande och rolig arbetsplats med både akut och planerad verksamhet!
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och kan uttrycka dig skriftligt och muntligt i det svenska språket. Det är meriterande om du har någon form av specialistutbildning och erfarenhet av arbete med patientbokningar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du självgående, strukturerad och värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Vidare är du en empatisk och serviceinriktad person som behåller lugnet och är stabil och kontrollerad även i stressande situationer.
Det här får du arbeta med
Avdelning G7 är en vårdavdelning för akut kirurgisk, urologisk, ortopedisk och medicinsk verksamhet men även viss planerad (elektiv) verksamhet. Avdelningen har i dagsläget 16 vårdplatser. Du kommer att arbeta i team bestående av läkare, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Patienten står i fokus och flera olika yrkesgrupper arbetar tillsammans för patientens bästa. Som sjuksköterska på avdelning G7 har du en arbetsledande roll gentemot undersköterska samt andra yrkesgrupper. Du kommer att ha omvårdnadsansvaret inför och efter operationer och undersökningar för alla patientkategorier som kommer att finnas på avdelningen. Du kommer även att ha hand om bokning och planering av operationer. Vi
strävar att ge patienten den bästa vården samt kortast möjliga vårdtid. Arbetsuppgifterna är varierande och det dagliga arbetet ser olika ut.
Det här erbjuder vi dig
• Interna utbildningar
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidaranställning på heltid. Arbetstiden är förlagd till dagtid/kväll/helg. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Ida Nilsson ida.c.nilsson@norrbotten.se 073-069 59 53 Jobbnummer
9477054