Sjuksköterska till avdelning B181 neurologiska kliniken
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2025-09-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Neurologiska kliniken är en högspecialiserad klinik med regionsansvar för hela Sydöstra sjukvårdsregionen.
Kliniken omfattar en avdelning med en akutneurologisk enhet, en strokeenhet, en högspecialiserad utredningsenhet och en övervakningsenhet. Vidare finns öppenvårdsmottagningar på både Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping med omfattande verksamhet inom samtliga neurologiska diagnosområden samt ett neuromuskulärt laboratorium/enhet med ett nationellt uppdrag för högspecialiserad vård.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Neurologiska kliniken värdesätter utveckling, utbildning och nytänkande. Vi vet att arbetet som sjuksköterska ibland kan vara utmanande och därför jobbar vi mycket med att ge våra sjuksköterskor stöd, både i det dagliga arbetet och på längre sikt. Har du planer på att bedriva omvårdnadsforskning, nu eller i framtiden, är vi öppna för diskussioner runt hur en klinisk tjänst kan kombineras med forskning på kliniken.
Vi är mycket måna om studenterna som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på kliniken och strävar efter att alla sjuksköterskor ska ha handledarutbildning. Huvudhandledarna jobbar mycket aktivt på avdelningen och vi har vunnit VFU-priset.
• Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
På avdelning B181 arbetar du med både de somatiska och psykiska aspekterna på dina patienters diagnoser då sjukdomar i hjärna och nervsystemet påverkar båda dessa delar. Du får arbeta med såväl akutsjukvård, rehabilitering och palliativ vård. Då patienterna har stora omvårdnadsbehov har du möjlighet att bli expert på omvårdnad, din professions specialistområde. Du tränar din kliniska blick då våra patienters tillstånd snabbt kan försämras och du får goda medicinska erfarenheter och kunskaper. Vi arbetar tätt samman i team med läkare, undersköterskor och paramedicinare och har team-ronder 3 gånger i veckan där alla professioner är representerade.
Neurologjour är stationerad på universitetssjukhuset även nattetid vilket ger en kort inställelsetid vid behov och är en stor trygghet för dig som sjuksköterska. Du har alltid en sjuksköterskekollega att samverka med och avdelningen har en förhållandevis hög bemanning av undersköterskor relaterat till patienternas omvårdnadsbehov.
Introduktionen sker på dagtid, efter dina egna behov. Vi tror att en individuellt anpassad start leder till en trygg medarbetare. Vi har utvecklat vårt introduktionsprogram som bland annat inkluderar ProAct-kurs och ett mentorprogram under det första anställningsåret. Vi erbjuder även Kliniskt Basår till alla våra nyutbildade sjuksköterskor.
Arbetsgrupp
Det finns 7 ledningssjuksköterskor på kliniken. Deras uppgift är bland annat att driva specifika processer ur ett omvårdnadsperspektiv samt att verka som mentorer och kunskapsstöd till mer oerfarna kollegor. Detta ger kliniken goda förutsättningar vad det gäller utveckling och stöd till nya medarbetare. Kliniken har cirka 150 medarbetare.
Om dig
Du har sjuksköterskeexamen. Erfarenhet av neurologi, akutsjukvård och/eller övervakningsvård är meriterande. Du behärskar god svenska i tal och skrift.
Som person tar du ansvar och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Det är viktigt att du kan arbeta strukturerat och prioritera dina insatser. Du har också god samarbetsförmåga.
Ansökan och anställning
Vi söker dig som är intresserad av rotationstjänst dag/kväll/natt men om du vill arbeta ständig natt med veckoarbetstidsförkortning till trettiotvå timmar finns den möjligheten också. Möjlighet finns även till viss partiell ledighet om du önskar det. Vi har önskeschema och arbetar 2 av 5 helger.
Vi arbetar med löpande avtal så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/533". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Neurologiska kliniken Kontakt
Vårdenhetschef Axel Bremer Axel.bremer@regionostergotland.se Jobbnummer
9492178