Sjuksköterska till avdelning B173 till njurmedicin
2026-02-04
Är du en engagerad sjuksköterska med ett intresse för njurmedicin? Vi söker dig som vill vara en del av vårt kompetenta och omtänksamma team på avdelning B173 njurmedicin!
B173 är en avdelning som vågar tänka nytt, vi drivs med stor entusiasm och engagemang där vi ser lösningar och möjligheter istället för problem.
Vi arbetar för ett öppet och hjälpsamt klimat där vi uppmanar till frågor och förslag till förbättringar. Vill du vara med att skapa en blomstrande och alldeles fantastisk avdelning? Vi och våra patienter behöver just dig med driv, lust och engagemang!
Vårt erbjudande
Vi erbjuder:
• En omväxlande och stimulerande arbetsmiljö med fokus på kompetensutveckling.
• Stöd och utbildning inom njurmedicin och omvårdnad.
• Möjlighet att arbeta både dag- kvälls- och nattpass.
• Engagerade och erfarna kollegor som värdesätter teamarbete.
• Kliniskt basår till dig som nyutbildad sjuksköterska.
• Förmåner som friskvårdsbidrag, pension och möjlighet utveckling inom din profession.
• En fantastisk arbetsgrupp som ställer upp för varandra och där alla är lika viktiga!
Avdelning B173 är en specialiserad enhet där vi vårdar patienter med njursjukdomar, reumatologiska sjukdomar och andra komplexa internmedicinska behov. För att bidra med trygghet och vara ett stöd för dig som ny sjuksköterska finns vardagar en erfaren mentors-sjuksköterska på plats. Mentorssköterskan kan avlasta vårdlaget vid behov genom att hjälpa till vid komplicerade patientfall och svara på frågor som kan uppkomma från olika håll. Vi är även en avdelning som kommit långt i den digitala utvecklingen och arbetar med Ipads (NOVA tablet) där vi skapar digitala checklistor med vad som ska göras under dagen. I Ipaden finns även tillgång till Cosmic för lättare dokumentation, läsa journal samt administrera läkemedel. Alla medarbetar har därför en egen Ipad som arbetsinstrument.
DOA- vår dagvårdsverksamhet är en relativt nystartad enhet dit patienterna kommer för olika infusioner och polikliniska ingrepp. Denna verksamhet ligger vägg i vägg med avdelningen och bidrar till bland annat minskade inläggningar. För dig som önskar kan det finnas möjlighet att rotera till dagvården för att få in variation i arbetsvardagen. Vi undersöker och uppmuntrar även möjligheterna till rotation mot vår dialysmottagning på Universitetssjukhuset! Då vi är en 24/7 verksamhet så innebär tjänsten hos oss dag- kvälls- och nattpass. Är du intresserad av att till stor del enbart arbeta nattpass så finns det dock möjlighet till det.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Som sjuksköterska på vår njurmedicinska vårdavdelning kommer du att ha en central roll i vården av patienter och deras olika behov. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Bedömning, planering och genomförande av patientens vård.
• Övervakning och behandling av patienter med njursvikt, reumatiska sjukdomar och andra internmedicinska sjukdomar.
• Ge stöd till patienter och deras närstående.
• Dokumentation av vård och behandling enligt gällande riktlinjer.
• Samarbeta med ett tvärprofessionellt team för att säkerställa en god och sammanhållen vård för våra patienter.
• Delta i utveckling och förbättring av arbetsprocesser på avdelningen.
Arbetsgrupp
Avdelningen har precis ökat upp till tolv vårdplatser vilka är uppdelade på två vårdlag. Vi har ett tvärprofessionellt arbetssätt där vi fokuserar på patientens hela livssituation och strävar efter att ge den bästa möjliga vården i varje situation. Här arbetar du tillsammans med undersköterskor läkare, dietister, kuratorer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att ge en holistisk vård.
Om dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av arbete inom njurmedicin eller andra specialistområden, men även du som är nyutbildad och har intresse för området är välkommen att söka.
Har ett genuint intresse för att arbeta med patienter med kroniska sjukdomar och komplexa behov.
Är ansvarstagande, självständig och har en god förmåga att samarbeta.
Har en positiv inställning och vilja att utvecklas både yrkesmässigt och personligt.
Ansökan och anställning
Låter det här spännande? Tveka inte att höra av dig om du har några frågor! Se kontaktuppgifter längre ner i annonsen.
Vill du se lite mer av vår vardag så kan du följa oss på instagram- vi heter avdb173njurmedicin_uslinkoping
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Vårdenhetschef Stina Svensson stina.k.svensson@regionostergotland.se 010-1039303
