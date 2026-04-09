Sjuksköterska till avdelning B164, gynekologi
2026-04-09
Välkommen att bli en del av en arbetsgrupp som värnar om varandra och har roligt ihop!
Hos oss jobbar vi med högspecialiserad vård inom gynekologi och bidrar till ökad livskvalité för våra patienter.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Hos oss på gynekologiska vårdavdelningen i Linköping sätter vi stort värde i hög kvalitet och rätt vård. Detta för att kunna möta behovet av gynekologisk vård för våra inneliggande patienter, vår jourverksamhet som pågår dygnet runt samt abortverksamhet. Vi har en hög bemanning av sjuksköterskor för att kunna möta det behovet. Det innebär i praktiken att du aldrig arbetar ensam som sjuksköterska, att det alltid finns en mer erfaren kollega att tillgå när du är ny och att du inte kommer arbeta nätter den första tiden. Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
På avdelningen arbetar vi i parvård, som är ett nära och viktigt samarbete mellan sjuksköterska och undersköterska. I varje vårdlag finns upp till sju patienter som vi tillsammans vårdar med patientens bästa i fokus. Som sjuksköterska ansvarar du för att våra patienter får rätt omvårdnad i varje given situation. Samarbetet med olika professioner är viktig och där du som sjuksköterska har en ledande roll i det dagliga arbetet. I de dagliga arbetsuppgifterna i vårdlaget ingår basal och specifik omvårdnad, läkemedelsadministrering, NEWS-kontroller, rondarbete, omläggningar, nutrition, inskrivning-och utskrivning av patienter, mobilisering samt förberedelser inför behandling med mera.
Kvällar, helger och nätter har vi jourmottagning på avdelningen. På jourmottagningen tar vi emot, förbereder och assisterar vid undersökning samt vid sexualiserat våld.
Dagtid finns en erfaren sjuksköterska på plats som koordinator utöver vårdlagen.
Efter en tid när du är varm i kläderna kommer du att börja jobba som joursjuksköterska, jobba natt samt som koordinator och kommer då få ytterligare inskolning.
Som sjuksköterska hos oss behöver du vara ansvarstagande och nyfiken samt ha fallenhet för god kommunikation och samarbete.
Arbetsgrupp
Vår arbetsgrupp består av sjuksköterskor, undersköterskor, specialistsköterskor, läkare, fysioterapeuter, kurator, operationsplanerare, bemanningssamordnare, verksamhetsutvecklare, forskningssjuksköterska och kontaksjuksköterskor.
Hos oss har vi erfarna sjuksköterskor som koordinatorer och som joursjuksköterskor för att säkra tillgängligheten av erfaren personal på plats dygnets alla timmar samt för att tillgodose det medicinska behovet hos våra patienter.
Vi arbetar aktivt med arbetsmiljö, utveckling och trivsel. Varje måndag har vi utbildning, reflektion med kurator och präst eller APT på eftermiddagen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet av arbete inom slutenvård är meriterande men inte ett krav. Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
För frågor gällande tjänsten kontakta Agnes Olsson, se kontaktuppgifter nedan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Kontakt
Vårdenhetschef Agnes Olsson 010-1034919 Jobbnummer
9844833