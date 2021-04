Sjuksköterska till avdelning 95 Brinkåsen - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Vänersborg

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Vänersborg2021-04-12NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 400 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.2021-04-12Avdelning 95 är en allmänpsykiatrisk akutvårdsavdelning som tillhör NU-sjukvårdens psykiatriska klinik, med avdelningar både på NÄL och Brinkåsen.Vi är lokaliserade på Brinkåsen i Vänersborg och har 14 vårdplatser.Våra patienter vårdas hos oss på frivillig basis eller med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). På avdelningen arbetar sjuksköterskor, skötare, kurator och läkare.Vi har ett personcentrerat arbetssätt där vården planeras och utförs i samråd med patient, närstående, öppenvård, kommun och andra samarbetspartners.Vi kan erbjuda dig- Världens roligaste arbete med tid att lära känna dina patienter och att utveckla din yrkesroll.- En god fysisk arbetsmiljö i lokaler anpassade för psykiatrisk vård.- En god psykosocial arbetsmiljö där vi stöttar och bryr oss om varandra.- Olika typer av internutbildningar för specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden.- Möjlighet till betald vidareutbildning.- Flexibla schemalösningar.- Bredvidgång/upplärning anpassad till just dig.- Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter - rondarbete, läkemedelshantering, provtagning, såromläggning, injektionsgivning, EKG, observationer och skattningar. Bedömningar och åtgärder av akuta och icke-akuta somatiska tillstånd.- Vara kontaktperson till någon/några patienter tillsammans med en eller två kollegor. Vad det innebär berättar vi gärna mer om när du hör av dig.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet från psykiatrisk vård, men det är inget krav. Det viktigaste är att du är en ansvarsfull person med empati, engagemang och god förmåga att arbeta i team.Schemalagd arbetstid med arbete kvällar och varannan helg.Intervjuer kan komma att ske löpande under hela ansökningstiden.Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.Kontakta oss gärna om du har frågor om tjänsten eller om vår avdelning. Studiebesök/hospitering kan ordnas, ingenting är omöjligt!Välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMåadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5684036