Sjuksköterska till avdelning 85, Onkologiska kliniken
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-04-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är en positiv, driven och engagerad sjuksköterska med stort intresse för onkologisk vård som vill ha ett stimulerande och omväxlande arbete. I Region Örebro län erbjuder vi dig som sjuksköterska en tillsvidareanställning direkt. I början av din anställning får du som ny sjuksköterska också möjlighet att delta i ett omfattande introduktionsprogram under ett år, som ger dig bra förutsättningar att komma in i ditt arbete och även träffa nya sjuksköterskekollegor.
Onkologiska kliniken bedriver bred onkologisk vård och består av en slutenvårdsavdelning, vårdavdelning 85, som har 22 vårdplatser. Här behandlas cancerpatienter med cytostatika, strålbehandling, brachyterapi, hormoner och antikroppar både i kurativt, adjuvant och palliativt syfte. Arbetet på vårdavdelningen sker i vårdlag och stor vikt läggs vid kontinuitet i relationen patient-personal. Patienterna har ofta ett brett spektrum av problem och stora omvårdnadsbehov vilket ställer krav på bred kompetens. Det finns även en mottagning med operations-brachyenhet och en strålbehandlingsavdelning samt en medicinsk behandlingsenhet. Där finns också ett akutintag för de patienter som är under behandling på vår klinik. Internutbildning och kompetensutveckling är en del av vardagen.
Du kommer erbjudas introduktion utifrån behov samt ett mycket gott kollegialt stöd.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat omvårdnads- och patientarbete, rondarbete, läkemedelshantering samt kontakt med anhöriga. Som sjuksköterska kommer du att arbeta på en avdelning som präglas av laganda, god kommunikation och hög kompetens. Vi hjälps åt för att ta hand om patienterna på bästa sätt och ger kvalificerad vård med värme och engagemang. Samarbete mellan alla professioner är självklar och en förutsättning för att skapa förtroende och trygghet hos de som behöver oss. Vi vill att du bidrar med ditt intresse för onkologi och har en stark vilja att vara en kompetent och professionell medarbetare. I gengäld erbjuder vi dig internutbildning och ett lärande klimat. Vi är positiva till idéer och förslag.
Du är fokuserad, kan prioritera och kan hantera akut uppkomna situationer bra. Du visar omsorg om patienter och deras anhöriga men är också en god arbetskamrat. Vi ska göra det vi kan för att du ska trivas hos oss och ser fram emot att få din ansökan. Kom och arbeta med oss!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med god samarbetsförmåga och ett stort engagemang. Vi värderar personlig lämplighet högt. Erfarenhet från onkologisk vård är meriterande men inget krav. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper såsom ett gott bemötande, samarbets- och initiativförmåga samt ansvarskänsla. Du ska vara flexibel och ha förmåga att se lösningar.Om tjänsten
Heltid med tillsvidareanställning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, placering på avdelning 85. Vi har önskeschema.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområde onkologi är länsövergripande med verksamhet på Universitetssjukhuset i Örebro. Här tar vi hand om patienter med tumörsjukdomar och erbjuder dem adjuvanta, kurativa och palliativa behandlingar. Vården i verksamhetsområdet bygger på en helhetssyn av våra patienter, vilket innebär att ta hänsyn till fysiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter. Verksamhetsområde onkologi består av mottagning, operations- och brachyenhet, slutenvårdsavdelning, medicinsk behandlingsenhet, strålbehandlingsavdelning samt paramedicinsk enhet. Vi utreder, behandlar och följer upp patienter med olika cancerdiagnoser.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Enhetschef
Josefin Ström 019-602 78 63 Jobbnummer
9847413