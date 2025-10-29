Sjuksköterska till avdelning 8, psykiatriska kliniken Motala/Mjölby
2025-10-29
Så här beskriver en av dina framtida kollegor hur det är att arbeta på psykiatriska kliniken i Motala:
• Arbetet på psykiatriska kliniken är stimulerande, utvecklande och omväxlande, i teamarbetet så lär och stöttar vi varandra.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Du kommer att få en personligt anpassad introduktion samt mentorskap av erfaren sjuksköterska så länge behovet finns. Vi erbjuder ett närvarande ledarskap och du kommer arbeta med nära stöd från närmsta chef. Internutbildningar erbjuds varje månad.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska till vår psykiatriska slutenvårdsavdelning med 13 vårdplatser. Som sjuksköterska ansvarar du för att omvårdnaden i varje given situation håller rätt kvalitet och utgår från patientens enskilda behov och resurser. I din roll ingår att leda och fördela arbetet i vårdlaget samt att verka för ett positivt klimat på arbetsplatsen.
Vi lägger stor vikt på introduktionen och den erbjuds efter en struktur där vi tar hänsyn till dina tidigare erfarenheter.
Arbetsgrupp
På avdelning 8 arbetar du som sjuksköterska i team tillsammans med kunniga och erfarna skötare, läkare och vårdadministratörer. Vi arbetar i vårdlag och i ett nära samarbete med våra psykiatriska öppenvårdsmottagningar och de mobila teamen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av psykiatriskt arbete är meriterande men inte ett krav.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
