Sjuksköterska till avdelning 62, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-07-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens vård? Tänk dig en vård där varje patients behov möts med precision, snabbhet och den allra senaste tekniken. Som pilotavdelning i Cosmic Nova är vi med och formar nästa generations digitala arbetssätt – direkt vid sängkanten. Med mobila bedside-lösningar som samlar realtidsdata, stödjer kliniska beslut och förenklar kommunikationen skapar vi en tryggare och mer träffsäker vårdupplevelse för varje patient. Vi är ett positivt och engagerat team som nu söker fler kollegor. Hos oss står patienten alltid i centrum, och vårt mål är att varje individ ska känna sig delaktig och nöjd med sin vård.
Vill du bidra till detta – varmt välkommen till oss! Följ oss gärna på Instagram: @avdelning62med
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som trivs i en miljö där samarbete, utveckling och professionellt bemötande är en självklar del av vardagen. Du passar hos oss om du:
tycker om att arbeta med människor,
har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt,
sätter patienten främst,
vill vara med och utveckla framtidens arbetssätt och teknik i vården.
Det här får du arbeta med
Hos oss vårdas internmedicinska patienter med bland annat njurmedicinska, gastroenterologiska och endokrinologiska diagnoser. Arbetet är varierat och utvecklande — du möter både akut sjuka och planerade patienter.
Som sjuksköterska leder du omvårdnadsarbetet och samarbetar nära med undersköterskorna i teamet. Till teamet är även läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut knutna. Dagligen finns en koordinator på plats som stöttar vid in- och utskrivningar samt vid social planering för patienter med kommunal omsorg.
Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll. Vi arbetar med ett klimat där kollegialt stöd, kunskapsdelning och tydliga rutiner skapar trygghet i vardagen. Teamledare och utvecklingsledare finns till hands för att ge stöd och guidning.
Du får en individanpassad introduktion baserad på dina erfarenheter. Är du nyexaminerad erbjuder vi kliniskt basår för att ge dig en stabil och trygg start i professionen.
Det här erbjuder vi dig
Internutbildningar och goda möjligheter till kompetensutveckling
Dubblerad OB-ersättning – en unik satsning inom Region Norrbotten
Flyttbidrag för dig som bosätter dig i Norrbotten
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tillsvidareanställning på heltid med tjänstgöring dag, kväll och helg. Möjlighet till nattjänstgöring finns. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "207036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Emma Dahlberg emma.dahlberg@norrbotten.se +46920283561 Jobbnummer
9992262