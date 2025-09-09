Sjuksköterska till avdelning 57 - Vuxenpsykiatrisk slutenvård
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2025-09-09
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Är du legitimerad sjuksköterska med intresse för den vuxenpsykiatriska slutenvården? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Om avdelning 57
Avdelning 57 är en allmänpsykiatrisk akutvårdsavdelning med tonvikt på akuta kristillstånd och tillhör den vuxenpsykiatriska slutenvården, placerad på NÄL i Trollhättan.
Vi har totalt 14 vårdplatser och vårdar patienter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) eller Lagen om Psykiatrisk tvångsvård (LPT).
Vi utreder, diagnostiserar och behandlar patienter med akuta psykiatriska tillstånd och sjukdomar, där tillstånden kräver inneliggande specialistvård. Avdelningen är specialiserad mot personlighetssyndrom och jobbar även med konceptet BI - Brukarstyd Inläggning.
Målet med vården är att ge patienten ett optimalt dagligt liv.
Arbetsgruppen består av läkare, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, socialpedagog och undersköterskor. På vår avdelning sätter vi arbetsmiljö och vårdmiljö högt på agendan. Vi arbetar systematiskt kring daglig styrning och verksamhetsutveckling som i sin tur möjliggör en kontinuerlig utveckling av vårdkvalité och patientsäkerhet.
Vad avdelning 57 kan erbjuda dig:
Ett roligt och omväxlande sjuksköterskearbete där du stöter på både somatiska och psykiatriska tillstånd.
Olika typer av internutbildningar för specifika arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Möjlighet till betald utbildning till specialistsjuksköterska i psykiatri.
Bredvidgång/upplärning som är anpassad till just dig.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Behandlingsarbetet består av sedvanliga sjuksköterskeuppgifter - rondarbete, läkemedelshantering, provtagning, såromläggningar, injektionsgivning, EKG, observationer och skattningar. Bedömningar och åtgärder av akuta och icke-akuta somatiska och psykiatriska tillstånd.
Arbetsledning i varierande omfattning.
Kontaktperson till våra patienter tillsammans med kollegor. Kontaktpersonerna har ansvar för allt kring sin/sina patienters omvårdnad och för att planera insatser tillsammans med patient och övriga teamet. Vi har schemalagd arbetstid varannan helg.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Du är öppen för förändringar och villig att bidra till utveckling av verksamheten.
Vi värdesätter den personliga lämpligheten där egenskaper som flexibilitet och god social kompetens med humor och ett positivt tänkande ligger i fokus.
Tidigare erfarenhet av psykiatri är meriterande men inte ett krav.
Kliniskt basår
Som nyutexaminerad sjuksköterska ingår du i Kliniskt basår med regelbundna mentorssamtal på avdelningen. Läs mer om det kliniska basåret https://www.nusjukvarden.se/jobba-hos-oss/jobba-somsjukskoterska/kliniskt-basar-for-sjukskoterskor/Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfråga sköts av arbetsgivaren
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Vuxenpsykiatri, Avdelning 57 Kontakt
Rickard Soleby, Teamledare 010-4350572 Jobbnummer
9499419