Sjuksköterska till avdelning 48 på Barn- och ungdomspsykiatrin
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-12-11
Är du sjuksköterska med intresse för barn- och ungdomspsykiatri? Avdelning 48 erbjuder en kvalificerad vårdmiljö med fokus på samverkan, utveckling och god arbetsmiljö.
Din arbetsplats
Avdelning 48 är en slutenvårdsavdelning för barn och unga med svår psykiatrisk problematik, såsom svår ätstörning, svåra självskadebeteenden, affektiva störningar, psykoser och hög suicidrisk. Avdelningen är belägen i Psykiatrihuset i Karlstad och står i nära samarbete med övriga enheter inom Barn- och ungdomspsykiatrin, enheten för ätstörningar och Barn- och ungdomsmedicin.
Avdelningen har fyra till fem vårdplatser att erbjuda och vi har nya fräscha lokaler som är barnanpassade. På avdelningen finns avdelningsläkare, ST-läkare, sjuksköterskor, en vårdsamordnande kurator, en psykolog, en dietist samt skötare och undersköterskor som roterar på dag/kväll/helg. Vi har tät bemanning och ser en vinning för våra familjer att vi har tid för god psykiatrisk omvårdnad.
Tillsammans jobbar vi systematiskt med vår arbetsmiljö där alla är delaktiga. Bland medarbetarna är det högt i tak och stor omsorg om varandra. Vi kan med stolthet säga att arbetsgruppens goda klimat är unik på ett positivt sätt.
Hos oss får du:
- Vara delaktig i utvecklingen av våra processer på avdelningen.
- Göra skillnad för barn och ungdomar i behov av individanpassat stöd i vardagen.
- Ett mycket varierat, stimulerande och utvecklande arbete samt regelbunden fortbildning
och handledning som i sin tur ökar vårdkvalitén.
- Kontinuerlig ärendehandledning.
- Självskyddsutbildning 3 ggr/år.
- En individanpassad inskolning i vår befintliga akutverksamhet.
- Vi jobbar på fast rullande 10 veckors hybridschema.
Schemat är framtaget tillsammans med personalgruppen och vi är stolta över det
Schemat är framtaget tillsammans med personalgruppen och vi är stolta över det
jobb vi har gjort tillsammans. Möjligheter finns även till personliga ansvarsområden som rör befintlig vård.
Vikariatet är minst 1 år och är ett graviditetsvikariat.
Hos oss kommer du utföra medicinuppföljningar i nära samarbete med läkare samt sedvanlig medicinhantering. Du kommer som sjuksköterska vara omvårdnadsansvarig samt delta vid behandlingsinsatser för patienterna och familjerna. All personal på avdelningen arbetar med färdighetsträning och har ett lågaffektivt bemötande. I arbetet ingår också att samarbeta med vårdgrannar, utveckla vårdplaner och genomföra bedömningssamtal.
Avdelningen jobbar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete där alla är delaktiga. Du får vara med och påverka arbetssättet både i sin helhet och på detaljnivå. Därtill har du möjlighet att sprida ett positivt synsätt samt att få förutsättning för ett gott arbete som genomsyras av detta. Tillsammans verkar vi för bästa möjliga vård.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, meriterande är specialistutbildning inom psykiatri och/eller barn- och ungdom. Även erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, barnmedicin eller ätstörningsvård är meriterande.
Vi ser att du samarbetar bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du skapar kontakter och underhåller relationer. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är tydliga för alla berörda parter. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du kommer gärna med idéer och nya angreppssätt och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Månadslön, individuell lönesättning
