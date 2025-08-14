Sjuksköterska till avdelning 45, rättspsykiatri, Karlstad
2025-08-14
Är du redo för en utmaning där du verkligen kan göra skillnad? Välkommen till Rättspsykiatri Karlstad, en specialistklinik med fokus på psykiatrisk omvårdnad och rehabilitering.
Här får du chansen att arbeta med ett dedikerat team och bidra till att skapa en trygg och säker vårdmiljö för våra patienter. Vi söker nu engagerade sjuksköterskor som vill vara en del av vårt viktiga arbete.
Din arbetsplats
Rättspsykiatrin arbetar för den som är överlämnad till rättspsykiatrisk vård. Här vårdas personer som begått brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning och som, enligt svensk lag, inte kan dömas till fängelse. Verksamheten bedrivs i Kristinehamn och i Karlstad. Verksamheten är i en expansiv fas och omfattar totalt 42 slutenvårdsplatser i Kristinehamn och Karlstad, varav 10 med säkerhetsklass 2 och 32 med säkerhetsklass 3. Vi är cirka 90 medarbetare med bred kompetens och lång erfarenhet inom psykiatri och rättspsykiatri.
Vi är en specialistklinik och vårt fokus är psykiatrisk omvårdnad och rehabilitering. Målet med vår verksamhet är att behandla patienterna för att förhindra återfall i brott och rusta patienterna för ett liv i samhället. Rättspsykiatrin i Kristinehamn har som mål att vara bland de främsta klinikerna i Sverige gällande rättspsykiatrisk vård. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, skötare, kuratorer, arbetsterapeuter och vårdadministratörer. Varje profession har sin roll och funktion med ett starkt teamarbete där vi skapar god, trygg och säker vård för våra patienter.
Som sjuksköterska på avdelning 45 är du anställd på Vuxenpsykiatrin Karlstad men arbetar på uppdrag åt Rättspsykiatrin. Vuxenpsykiatrin är sedan 2025 ett samlat verksamhetsområde för specialiserad psykiatri inom öppen- och slutenvård i hela Värmland. Vi har mottagningar i Karlstad, Torsby, Hagfors, Arvika, Kristinehamn och Säffle, samt flera subspecialiserade mottagningar i Karlstad. Den psykiatriska slutenvården är koncentrerad till psykiatrihuset vid Centralsjukhuset i Karlstad och omfattar akutmottagning, fem vårdavdelningar samt en beroendeavdelning i samverkan med länets kommuner. Totalt arbetar omkring 460 medarbetare inom verksamhetsområdet.
Avdelning 45 har nu 10 rättspsykiatriska platser, säkerhetsklass 3 och finns på psykiatrihuset, Centralsjukhuset Karlstad. Här arbetar vi i multiprofessionella team nära patienten, med läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Avdelningen har långtidsvård för patienter med speciella omvårdnadsbehov. Fokus på stöd i vardagen och social träning i samverkan med andra samhällsorgan.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag och är en viktig del inom psykiatrin och för patienterna. Vi har en hälsofrämjande arbetsplats som värnar om god arbetsmiljö. Som anställd inom Region Värmland finns det möjlighet till friskvårdstimme, flextid, friskvårdsbidrag och man har även tillgång till gym i regionens lokaler.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en viktig roll i teamet runt den enskilde patienten. Rollen växlar mellan observation, bedömning till behandlingsinriktade arbetsuppgifter. Du förväntas leda och fördela det dagliga omvårdnadsarbetet. Arbetet ställer krav på initiativrikedom, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt inom ramen för lagrummet. Du uppmärksammar och formulerar patientens behov inom psykiatrisk omvårdnad.
Som sjuksköterska på avdelning 45 är du anställd på Vuxenpsykiatrin Karlstad, du arbetar dag- och kvällspass och har en viktig roll i att planera, strukturera och följa upp vården.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du är utbildad psykiatrisjuksköterska eller har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg samt psykiatrisk omvårdnad.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vi ser också att du är trygg, stabil och har god självinsikt i pressade situationer. Vi ser att du arbetar bra med andra människor där du lyssnar och kommunicerar väl och skapar goda relationer till kollegor och patienter. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt att du skapar engagemang och delaktighet för att nå gemensamma mål.
B-körkort är ett krav då resor i tjänsten förekommer.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
Vuxenpsykiatri, avdelning 45 Kontakt
Viktor Bergh, tf. avdelningschef 010-8319721,viktor.bergh@regionvarmland.se Jobbnummer
9458054