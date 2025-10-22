Sjuksköterska till avdelning 3a, Piteå sjukhus
Nu behöver vi bli fler! Är du sjuksköterska och söker efter ett roligt, givande och varierande arbete där du får bred kompetens inom internmedicin och palliativ vård? Då är detta något för dig!
Välkommen till oss på avdelning 3A. Här tas du emot av ett härligt, välkomnande gäng med hög kompetens och ett ständigt driv att utvecklas. Vi är måna om varandra och har en god stämning i vår arbetsgrupp. Vi arbetar tillsammans i team med undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, dietister och sjukhuskyrkan.
Välkommen att bli en del av vårt team!
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som känner att du vill utvecklas eller få en bra start i din yrkesroll. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och i skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har hög service- och ansvarskänsla, en positiv inställning samt god samarbetsförmåga. För dig är det viktigt att ha patienterna i fokus och arbeta med en helhetssyn för verksamhetens bästa.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter och har ansvar för den medicinska omvårdnaden. Det innebär att planera och genomföra omvårdnadsbehandlingar utifrån det unika hos varje patient för att stödja, lindra och behandla.
Vi erbjuder regelbundet kompetenshöjande insatser. På avdelningen finns teamledare och utvecklingsledande sjuksköterska som stöd i det dagliga arbetet och i utvecklingsarbetet som ständigt pågår på kliniken. Vi lägger stor vikt vid att du ska trivas och utvecklas här hos oss. Vi arbetar med ständiga förbättringar som utgår från patienternas och verksamhetens behov. I detta arbete deltar du och bidrar till en förbättrad verksamhet och arbetsmiljö.
Vi tillhör medicin- och rehabiliteringskliniken som består av 4 somatiska vårdavdelningar samt enheter för paramedicin, öppenvårdsrehabilitering, dialys och specialistmottagning. Sammanlagt på medicin- och rehabiliteringskliniken finns cirka 300 medarbetare.
Avdelning 3A har totalt 16 vårdplatser. 10 platser är internmedicinska för patienter med exempelvis hjärt- lung eller infektionssjukdomar. 6 platser är trygghetplatser för patienter anslutna till den specialiserade palliativa verksamheten.
Hos oss får du den perfekta starten som ny sjuksköterska, och en utvecklande fortsättning för dig som redan är sjuksköterska. Du får en bred kunskap inom internmedicinsk vård och inom specialiserad palliativ vård.
"Ett givande arbete där ingen dag är den andra lik. Jag utvecklas ständigt i min roll som sjuksköterska. Det bästa är stämningen i arbetslaget och de varierande arbetsuppgifterna" - Rebecka, sjuksköterska
Det här erbjuder vi dig
• Mikroutbildningar för kompetenshöjning
• Möjlighet till kliniskt basår för nya sjuksköterskor
• Vi tillämpar TimeCare och önskeschema
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Fantastiska kollegor med hög kompetens
• Delaktighet i utvecklingsarbete
• Kvalitetssäkrad introduktion
• Egen kompetensutvecklingsplan
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid eller deltid. Vi söker just nu främst dig som är intresserad att arbeta enbart natt, men även intreserad av dig som önskar arbeta 2-skift dag/kväll eller 3-skift. Arbetstider dag/kväll, 2-skift eller enbart natt. Heltid dag/kväll 38,25h/veckan. Heltid natt 32h/veckan.Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ersättning
