Sjuksköterska till Avdelning 362, Psykiatri Affektiva!
2026-06-01
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Avdelning 362 har 15 platser och är en akut allmänpsykiatrisk vårdavdelning med huvuduppdraget att vårda patienter som har vårdkontakt på Bipolärmottagningen i Göteborg samt Affektiv mottagning 1+2. Inläggning till oss sker via direktinläggning från Bipolärmottagningen/ Affektiv mottagning 1+2 eller Psykiatrisk akutmottagning. Vi arbetar i team bestående av sjuksköterskor, skötare, läkare och kurator. Vi ett kontaktmannaskap med kontaktgrupp bestående av sjuksköterska och skötare. Använder ett patientcentrerat arbetssätt och vill ge en respektfull god vård med ett fint bemötande, och delaktighet från patienter och närstående. Dina arbetsuppgifter
Sjuksköterskeuppgifter med kvalificerad omvårdnad av patienter med bipolära diagnoser, tvångssyndrom, ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Som sjuksköterska ingår du i teamet och är patientansvarig sjuksköterska tillsammans med skötare och eventuellt ytterligare sjuksköterska.
Vi erbjuder
Kliniskt basår för nyutexaminerade sjuksköterskor
Mentor
Karriärutvecklingsmodell, möjligheter till att få utbildningstjänst och studera till specialistsjuksköterska, utbildningsmoduler/ föreläsningar/ workshops. Vi uppmuntrar till utveckling.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning inom psykiatri och/ eller erfarenhet av psykiatri är meriterande.
Du har god förmåga till kommunikation, samarbete, initiativ, arbetsledning, arbeta i team och är genuint intresserad av möten med människor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans för patienten - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på annan avdelning för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Psykiatri Affektiva Kontakt
Vårdenhetschef
Renée Rosén renee.rosen@vgregion.se 073-6601860 Jobbnummer
9939380