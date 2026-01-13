Sjuksköterska till avdelning 351 - nationell högspecialiserad kirurgi
2026-01-13
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du arbeta med avancerad omvårdnad på en kirurgisk vårdavdelning? Som sjuksköterska hos oss erbjuds du en unik möjlighet att utveckla din kompetens.
Varmt välkommen med din ansökan!
Hos oss tror vi på att du som individ gör skillnad för patienterna, och att vi som grupp stärker varandra och bidrar till varandras kompetens. Vår drivkraft ligger i att se varje patients behov och att som team hjälpa patienten tillbaka till ett liv efter livsomvälvande kirurgi.
Avdelning 351 är specialiserad på avancerad kolorektal vård. Vi vårdar framför allt patienter med avancerad kolorektal cancersjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom. Flera av de ingrepp och behandlingar som utförs hos oss är vi en av få, eller enda, enhet i landet som erbjuder. Hos oss vårdas både patienter som genomgått planerade operationer och patienter som sökt akut, vilket innebär att du som sjuksköterska har stor möjlighet till en varierande arbetsdag.
Om arbetet
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för patienternas omvårdnad före och efter operation. Vi arbetar teambaserat och du har ett nära samarbete med sjuksköterskekollegor, undersköterskor, läkare och andra specialiserade funktioner.
Som stöd i omvårdnadspersonalens arbete på avdelningen finns både avancerade specialistsjuksköterskor och seniorsjuksköterskor. Seniorsjuksköterskorna fungerar som en resurs i vården. De stöttar ny personal och hjälper till vid avancerade omvårdnadsinsatser. Våra avancerade specialistsjuksköterskor står för kontinuiteten i vården, och hjälper till vid avancerade bedömningar av patienten.
Som ny sjuksköterska hos oss får du minst sex introduktionsveckor. Vi är måna om att du som ny medarbetare ska känna dig trygg innan du börjar arbeta självständigt, och vi individanpassar alltid bredvidgången efter dina behov. Avdelningen har ett stort fokus på utveckling och lärande, och vi har regelbundet föreläsningar och utbildningstillfällen för våra medarbetare. Vi har ett gott samarbete med Göteborgs universitet och övriga högskolor i regionen, och erbjuder våra medarbetare specialistutbildning och relevanta kurser på arbetstid.
Vi har ett stort fokus på våra medarbetares delaktighet och välmående. Vi har därför schemalagda reflektionstillfällen på arbetstid, och du blir som ny sjuksköterska tilldelad en mentor som följer dig under första året.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet av, eller utbildning inom kirurgisk vård, IMA, IVA eller postoperativ vård är meriterande, men inte ett krav.
Som person är du engagerad och nyfiken. Du är trygg i din roll och vill utvecklas som sjuksköterska. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Vidare värdesätter vi din vilja att vara med och bidra till verksamhetens utveckling. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller är intresserad av arbete hos oss!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
