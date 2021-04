Sjuksköterska till avdelning 34 Neonatal - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Trollhättan

NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 400 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Här växer både patienterna och avdelningen!På avdelning 34 har tillväxt aldrig varit så mycket i fokus som just nu.Vi vårdar sjukhusets allra minsta patienter och ser till att de växer sig starka. Nu håller vi själva också på att bli större! Just nu pågår arbetet med att bygga ut och bygga om våra lokaler så att de blir anpassade för framtidens Neontalvård. Vi har precis invigt etapp ett av bygget av framtidens neonatalvård. Läs gärna mer via länken nedan:Det ger oss bättre förutsättningar att ge god och säker vård som ännu mer än idag utgår från de behov som våra patienter och deras familjer har. Det betyder exempelvis att vi kommer kunna erbjuda bättre integritet och avskildhet, bedriva en avancerad intensivvård och vi inför ett nytt arbetssätt med fokus på integritet och vårdhygien.Förändringarna vi gör gäller inte bara själva vården. Vi håller också på att utveckla vårt arbetssätt och ser över såväl schema som bemanning. Det gör att vi redan nu behöver anställa mer personal. Om du gillar att vara en del i vårt nytänkande förändringsarbete är det dig vi söker!Beskrivning av avdelningenPå neonatalavdelningen vårdas för tidigt födda barn från vecka 27, sjuka nyfödda barn samt nyfödda barn som har ett vårdbehov under sin första tid.Vi bedriver en heltäckande och högteknologisk vård som omfattar:- Neonatalvård- Intensivvård- HemsjukvårdAvdelningen har 16 platser och dessa fördelas på intensivvård med respiratorbehandling och allmän observation och omvårdnad. Mitt i detta värnar vi familjen, som är en viktig del i vården hos oss. En stor del av arbetet består därför i att stödja, lära och stärka föräldrarna.Vi har även ett tätt samarbete med förlossningsavdelningen, varför det också ingår i arbetet att bistå vid riskförlossningar.2021-04-08Legitimerad sjuksköterska, gärna specialistutbildad i barnsjukvård, intensivvård, anestesi eller annan inriktning som är relevant för arbetet. Du har tidigare erfarenhet inom neonatalvård. Det är även meriterande med erfarenhet av barnsjukvård och/eller intensivvård.Du kommer att vara omgiven av mycket kvalificerade kolleger från olika yrkesgrupper och ha stort stöd av våra engagerade läkare. Därför värderar vi din personliga lämplighet och förmåga att samarbeta lika mycket som dina formella meriter.Annonsen avser tjänstgöring dag/kväll. Tjänstgöringsgrad går att diskutera. Individuellt schema.Intervjuer görs fortlöpande under hela ansökningstiden.Välkommen med din ansökan!