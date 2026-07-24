Sjuksköterska till avdelning 3, Psykosvård Stockholm
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Psykosvård Stockholm är en nystartad verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Här samlar vi vården för patienter över 18 år med psykossjukdom i en organisatorisk enhet. Vi erbjuder bedömning, utredning och behandling enligt nationella riktlinjer och regionala vårdprogram. Inom Psykosvård Stockholm bedriver vi utvecklingsarbete, utbildning och forskning kring psykossjukdom. Vi arbetar i multiprofessionella team för att göra vården och behandlingen runt patienten så god som möjligt.
Nu söker vi en sjuksköterska till en av våra psykosavdelningar, avdelning 3, Psykosvård Stockholm.Publiceringsdatum2026-07-24Beskrivning
Har du ett genuint engagemang och intresse för patienter med psykossjukdomar? Har du en god samarbetsförmåga och vill driva utvecklingsarbete inom psykiatri tillsammans med en engagerad chef och MLA? Kom och jobba med oss! Vi brinner för det personcentrerade patientarbetet där evidens och personalkompetens är i fokus.
Vi finns centralt på S:t Görans sjukhusområde. Avdelningen har 14 vårdplatser för patienter från 18 års ålder och uppåt varav en vårdplats är reserverad för självvald inläggning. Patientens delaktighet, gott samarbete med närstående och vårdgrannar, hög tillgänglighet och en väl fungerande vårdkedja är flera centrala grundstenar som verksamheten vilar på.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss på avdelning 3 kommer du att ha central roll som arbetsledare med huvudansvar för den psykiatriska omvårdnaden. Vi söker dig som har ett genuint intresse att delta i pågående Safewards projekt som är en metod för att minska hot och våld samt stärka patienternas delaktighet i vården. Du kommer att jobba i team med andra sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kurator och arbetsterapeut.
Avdelningen tar emot patienter dygnet runt och du kommer att ha sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som inskrivning, erbjuda samtal, medicinhantering och provtagning. Vi använder TakeCare som journalsystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård. Specialistutbildning i psykiatri är meriterande. Du är en positiv person som tycker om att samarbeta med olika yrkeskategorier. Du trivs med ett omväxlande arbete och kan även arbeta självständigt. Du är intresserad av transkulturella aspekter och vill utvecklas i din profession.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning dag/kväll/helg. Rullande 5 veckors schema, med 2 helger av 5.
Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag (5 000 kr/år), friskvårdstimme, fri sjukvård inom öppenvården samt löpande kompetensutveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Psykiatri, Psykosvård Stockholm, Avdelning 3 Jobbnummer
10010460