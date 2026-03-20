Sjuksköterska till avdelning 3, Norrtälje sjukhus | Tiohundra
TioHundra AB / Sjuksköterskejobb / Norrtälje Visa alla sjuksköterskejobb i Norrtälje
2026-03-20
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TioHundra AB i Norrtälje
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett sammansvetsat team där skratt, engagemang och utveckling går hand i hand med högkvalitativ vård? På avdelning 3, kirurgavdelningen, i Norrtälje möts du av ett glatt gäng med stor blandning av erfarenheter och personligheter.
Här är det full fart framåt, och alltid nära till både skratt och stöd. Nu söker vi dig som är sjuksköterska och som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag!Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Som sjuksköterska kommer du att leda omvårdnadsarbetet inom teamet och ansvara för bedömning, planering och genomförande av vårdinsatser för patienten. Här arbetar vi tillsammans, stöttar varandra och strävar efter att ge bästa möjliga vård till varje patient. Vi ser gärna att du vill engagera dig i förbättringsgrupper och bidra med idéer och tankar för att utveckla verksamheten. Arbetstiderna inkluderar dag och kvällspass samt arbete varannan helg. Arbetstiderna är följande:
Dagpass: 07.00-15.30
Kvällspass: 13.30-21.30.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid, men deltid kan diskuteras om det önskas.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter.
Bedömningar.
Planering för patientens omvårdnad.
Om vårt erbjudande:
I denna roll erbjuder vi dig en gedigen introduktion och interna utbildningar. Vidare erbjuder ett påverkansbart schema, kvarstannande bonus som innebär att du kan få upp till 40 timmar i din tidbank om du stannar kvar i din anställning inom 24/7 ett helt år.
Vi erbjuder också friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2026 via Epassi.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Tidigare arbetslivserfarenhet av sjukvård exempelvis som undersköterska.
Erfarenhet av akutsjukvård.
Som sjuksköterska hos oss tror vi att du är en flexibel person som har lätt för att anpassa dig efter förändringar i arbetet och vårdmiljön. Du är stabil, trygg i din profession och bidrar med ett lugn som smittar av sig på både patienter och kollegor.
Du har en mycket god samarbetsförmåga och ser teamarbete som en självklar del av att ge god och säker vård. Din empatiska förmåga gör att du möter varje patient med delaktighet, trygghet och respekt - oavsett situation. Vi ser också att du är kvalitetsmedveten och mån om att det arbete du utför håller hög standard. Du är engagerad i att utveckla både vården och dig själv som sjuksköterska.Om företaget
På Kirurgavdelningen på Norrtälje sjukhus bedrivs både akut och elektiv kirurgi inom gynekologi, mag/tarm samt urologi. Det bidrar till att du får en bred kompetens inom flera olika kirurgiska specialiteter. Vården på avdelningen präglas av korta vårdtider och hos oss arbetar vi i team bestående av sjuksköterska, undersköterska, en samordnande undersköterska, rehab och läkare.
Vi är ett glatt gäng på cirka sjuttio personer med stor blandning av bakgrunder och erfarenheter, här är det alltid full fart framåt! Hos oss råder en familjär stämning där vi har nära till skratt och verkligen trivs tillsammans. På fredagar samlas vi exempelvis för en gemensam frukost, en fin möjlighet att bygga gemenskap.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.Övrig information
Intervjuer och telefonavstämningar sker löpande.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2088".
Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra Kontakt
Camilla Lundqvist, enhetschef 08-12326767
9811128