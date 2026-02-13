Sjuksköterska till avdelning 25, psykiatriska kliniken
2026-02-13
Nu söker vi sjuksköterska till vårdavdelning 25 som är en del av psykiatriska kliniken i Norrköping.
Här bedrivs slutenvård med inriktning affektiva diagnoser samt SJ (självvaldinläggning) avdelningen är belägen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Våra patienter är i första hand medborgare i Norrköpings, Söderköpings, Finspångs och Valdemarsviks kommun. Vi har ett nära samarbete med klinikens övriga psykiatriska mottagningar och avdelningar.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Du kommer att få en individanpassad introduktion vid start hos oss, möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling samt möjlighet att hospitera i klinikens olika verksamheter samt hos våra närmsta vårdgrannar.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.

Publiceringsdatum: 2026-02-13

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du ett självständigt och ansvarsfullt arbete med trygga arbetskamrater omkring dig där du har den arbetsledande funktionen på arbetspasset. Tillsammans med läkare, skötare och kuratorer på avdelningen bidrar var och en, alla lika viktiga, med sitt perspektiv för att kunna erbjuda våra patienter en högkvalitativ vård. Våra gemensamma kompetenser och erfarenheter ger en bra helhetsbild över varje patient samtidigt som vi också lär oss av varandra. Vi hjälper patienter både somatiskt, psykiatriskt och psykosocialt och där vårt gemensamma behandlingsarbete ger det bästa resultatet för patienten.
Det dagliga arbetet innebär patientmöten med bland annat bedömningar, provtagning, läkemedelshantering och stödjande/rådgivande samtal, där du som sjuksköterska tillsammans med teamet planerar och följer upp patientens behandling. Kontakt med anhöriga och patientens övriga nätverk är ett återkommande inslag i arbetet för alla medarbetare på enheten.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med eller utan erfarenhet. Är du specialistutbildad i psykiatri är detta meriterande men inget krav.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal och skrift, då du kommer att ha mycket kontakt med patienter, anhöriga och vårdgrannar samt dokumentera i vårt digitala journalsystem.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt. Även intervjuer kommer att ske löpande.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Ersättning: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Psykiatriska kliniken i Norrköping

Kontakt
Vårdenhetschef Mats Månsson 010-1040671
