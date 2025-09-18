Sjuksköterska till avdelning 20, Rehabiliteringskliniken Karlshamn
Rehabiliteringskliniken är en del av nära vård och bedriver verksamhet på Blekingesjukhusets båda orter.
Kliniken organiserar Blekingesjukhusets rehabilitering inom slutenvård och öppenvårdsverksamhet med specialist-, smärt- och cancerrehabilitering. Hos oss jobbar 240 medarbetare inom olika professioner med att ge länets invånare tillgång till specialiserad rehabilitering inom både sluten- och öppenvård. Avdelning 20 är en vårdavdelning med 12 vårdplatser, fördelade på två team, som tillhör Rehabiliteringskliniken. Vi har också ett samarbete med Medicinkliniken.
Avdelning 20 är en rehabiliteringsavdelning där patienter i vuxen ålder vårdas med olika diagnoser i rehabiliteringsskedet. Det innebär att du som sjuksköterska får följa patienten genom hela rehabiliteringstillfället. På avdelningen möter du patienter som efter stroke, neurologisk sjukdom, traumatisk eller anoxisk hjärnskada, postoperativ vård, ortopedi, ryggmärgsskada eller andra tillstånd är i behov av intensiv rehabilitering inom specialistvården.
I Karlshamn finns specialistteamet för ryggmärgsskador kopplat till avdelningen vilket gör att dessa patienter kommer i ett tidigt skede till avdelningens rehabiliteringsteam. Även patienter med stroke, traumatisk eller anoxisk hjärnskada kommer i ett tidigt skede till avdelningen för vård och rehabilitering.
Måndag till fredag har vi också en koordinator på avdelningen som under dagtid tar alla inkommande samtal, ansvarar för pulsronder, har SIP-möte och stöttar sjuksköterskorna med olika administrativa uppgifter för att frigöra patienttid.
Om jobbet
Arbetsuppgifterna på avdelningen är väldigt varierande. Vi har förmånen att följa patienten från att hen kommer in akut och sedan igenom hela rehabiliteringsperioden.Dagligen samarbetar vi med flera andra professioner (t.ex. fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped) vilket kan göra stor skillnad för patienten. Vi arbetar personcentrerat i interdisciplinära team, och värnar om hög delaktighet för patienten. En rehabiliteringsplan upprättas tillsammans med patienten och följs upp regelbundet. Rehabiliteringens mål är att personen ska bli så aktiv och självständig som möjligt där vi tillsammans coachar patienten och erbjuder tränings- och behandlingsinsatser.
Våra arbetsuppgifter innehåller även en stor del medicintekniska moment, där vi bl.a. möter patienter med PEG, intravenösa infarter samt tracheostomi.
Som sjuksköterska ställs du inför nya utmaningar hela tiden vilket gör att man utvecklas i sin yrkesroll. Avdelning 20 är en trygg avdelning att arbeta på, vi kan rådfråga kollega om precis allt. Vi är måna om varandra och vill att ny personal ska känna sig välkommen och vara en i gänget. Hos oss får du möjligheter!
Som sjuksköterska på avdelning 20 erbjuder vi dig:
- Möjlighet till att få en bred kompetens
- Tvärprofessionella team med patienten i fokus
- Ett varierande och utvecklande arbete
- Att bli en del av ett härligt gäng kollegor
- Region Blekinges introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor.
- Individuellt anpassad introduktion under fyra veckor eller enligt överenskommelse
- Rotationstjänstgöring med tvättstugeschema som gör att du kan påverka din arbetstid
- Möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling.
- Friskvårdsbidrag och gratis tillgång till våra gym i Karlshamn och Karlskrona
Om dig
Vi söker dig som har svensk sjuksköterskelegitimation. Har du erfarenhet från yrket är det värdefullt för oss, men även nyutexaminerade sjuksköterskor är varmt välkomna. Erfarenhet av arbete på vårdavdelning är ett plus i kanten.
Som person är det viktigt att du är lyhörd, öppen och kommunikativ. Du sätter patienten i centrum och har ett gott bemötande. Du har ett genuint intresse av rehabilitering och att driva och entusiasmera patienterna i sin träning.
Du ser och tar tag i saker på eget initiativ och är lösningsfokuserad. Du har god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö. Du trivs med att jobba i en fartfylld miljö där förändringar är en del av vardagen. Vi ser gärna att du har god datorvana. Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning (blankett 442.9).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
