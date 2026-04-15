Sjuksköterska till avdelning 2, stroke, geriatrik-, ortopedrehab
Vi söker ny kollega till vårt team! Letar du efter ett omväxlande och patientnära arbete med många olika verksamheter under samma tak? Då är det kanske dig vi söker. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete, där du har möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Vi letar efter engagerade sjuksköterskor som vill vårda nära patienten, som brinner för att ge en trygg och professionellt bemötande och som värnar om patienten i fokus. Vi har siktet inställt på att bli Sveriges bästa strokevårdsavdelning igen. Vill du vara med på resan?
Vi vårdar akuta strokepatienter på övervakningssal, patienter som behöver rehabiliteras efter stroke, patienter som behöver mobiliseras och smärtlindras efter frakturer, geriatriska patienter med medicinska åkommor. Vi behandlar patienter komplexa problem som tex. funktionsnedsättningar, sväljsvårigheter, synstörningar och talsvårighet relaterade till stroke.
Fannys tankar om att vara anställd här: "Arbetet är roligt och varierande, man lär sig mycket om olika sjukdomar. Bra tvärprofessionellt arbete med alla professioner. "
Hos oss arbetar du med att ge omedelbar och specialiserad vård. Du ansvarar för den akuta behandlingen, övervakar patientens tillstånd och ger stöd för tidig mobilisering. I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du har ett övergripande omvårdnadsansvar, utför provtagningar, läkemedelsadministrering, tillsyn och skötsel av in- och utfarter såsom PVK, CVK eller SVP. Vi hanterar även KAD, olika typer av dränage, beredning av antibiotika i slutet system och användning av medicinsk utrustning som exempelvis läkemedelspumpar, sondpumpar och övervakningsapparatur i form av telemetriövervakning.
En viktig del i ditt arbete kommer vara att arbeta nära patienten och involvera närstående i vårdprocessen, för att skapa goda förutsättningar för patientens tillfrisknande. För oss är det viktigt att patienterna känner sig trygga och sedda när de vårdas här. Vi erbjuder varierade arbetsuppgifter och du ingår i ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterska, läkare, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist och kurator.
Vår verksamhet utvärderas regelbundet mot nationella riktlinjer och kvalitetsregister för att säkerställa hög vårdkvalitet. Om arbetsplatsen
Vi jobbar ständigt för att förbättra vården för våra patienter och för att skapa en god arbetsmiljö och en rolig och givande arbetsplats. Medarbetarna erbjuds möjligheten att driva projekt och att utveckla verksamheten tillsammans. Vi erbjuder all vår personal utbildning i strokevård (3hp).
Medicinkliniken Köping sörjer för den akuta internmedicinska vården i västra och norra Västmanland med ett upptagningsområde på ca 85 000 invånare. Inom Medicinkliniken Köping utreds och behandlas alla invärtesmedicinska sjukdomar och varje avdelning har profilområden där personalen har fördjupade kunskaper. Kliniken är tillräckligt stor för att ge god vana att behandla de vanliga medicinska sjukdomarna och tillräckligt liten för att man som enskild anställd ska ha möjlighet att se helheten, vara igenkänd och känna sig hemma på hela kliniken. Vi har en bra arbetsmiljö och gemenskap.
Vi har 18 vårdplatser fördelade på akut stroke, rehabilitering, ortopedisk rehab och geriatrik. Vi är i nuläget ca 50 medarbetare. På avdelning 2 välkomnas du till en arbetsplats med ett familjärt och öppet arbetsklimat där vi värnar ett gott samarbete mellan alla professioner.Introduktion och utvecklingsmöjligheter
Vi vill att du som sjuksköterska får en god introduktion hos oss för att du ska känna dig trygg i din roll och anpassar därför din inskolning efter dina behov. För dig som är nyutbildad erbjuds Region Västmanlands övergripande introduktionsår för nyutexaminerade sjuksköterskor där du får en långsiktig introduktion in i yrket tillsammans med våra övriga nytillskott inom regionen.
För oss inom Region Västmanland är din kompetensutveckling inte bara viktig utan helt avgörande för att vi ska kunna möta framtidens behov och krav. Det är viktigt att du vet vilka utvecklingsmöjligheter du har och vi har därför tagit fram kompetensmodellen för sjuksköterskor. Vi vill att du fortsätter utvecklas och vidareutbilda dig med oss. Vi erbjuder bland annat ett stort utbud av utbildningar som sker internt vid vår Utbildningsenhet och vårt Kliniska träningscentrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som gärna har några års erfarenhet av yrket. Har du erfarenhet av omhändertagande av patienter med stroke är det meriterande. Du som inte har tidigare erfarenhet men är intresserad av tjänsten kommer att erbjudas intern utbildning.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Eftersom arbetet på olika sätt snabbt kan förändras så behöver du vara flexibel och ha en förmåga att bibehålla ditt lugn och fokus i nya situationer. Du har en god förmåga att själv strukturera ditt arbete och tar ansvar för dina uppgifter. Vi arbetar i team och ser samarbete och tydlighet som väldigt viktiga ingredienser för att lyckas. Arbetet på avdelningen innebär en nära kontakt med både patienter och anhöriga vilket gör empati till ett viktigt grundläggande karaktärsdrag hos dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Annan tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Arbete dag, kväll samt två helger av fem. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 6 maj 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122214".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
https://regionvastmanland.se/
731 81 KÖPING
Region Västmanland Kontakt
Emma Bäckström emma.backstrom@regionvastmanland.se
