Sjuksköterska till avdelning 141, Psykosvård Stockholm
2026-04-10
Psykosvård Stockholm är en ny verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde, där vi samlat alla våra befintliga öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom i en organisatorisk enhet.
Avdelning 141 vårdar patienter med nydebuterad psykossjukdom. Avdelningen är belägen på Danderyds sjukhus och har 16 vårdplatser, varav en plats är avsedd för självvald inläggning. Vi har en erfaren och engagerad personalgrupp, som arbetar med stort fokus på personcentrerad vård och delaktighet.
Nu söker vi en sjuksköterska till avdelning 141 som vill bidra till vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en central roll som arbetsledare på avdelningen och du ansvarar för att leda omvårdnadsarbetet kring våra patienter. Du deltar i ronder tillsammans med läkare och övrig personal, samt utför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom venprovtagning, läkemedelshantering och journalföring. Vi använder oss av TakeCare som journalföringssystem. I arbetsuppgifterna ingår även stödsamtal med patienter, kontakt med närstående samt samordning med kommun, öppenvård och andra vårdgivare.Publiceringsdatum2026-04-10Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har tidigare erfarenhet av att arbeta inom psykiatrisk vård, gärna inom heldygnsvård. Vi ser att du som sökande är trygg i din arbetsledarroll och delegerar uppgifter på ett tydligt och rättvist sätt. Du är flexibel och kan prioritera, planera och utföra dina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Det är meriterande om du har specialistutbildning i psykiatri.
Du har lätt för att samarbeta och att kommunicera med dina kollegor, även i pressade situationer. Det är av stor vikt att du som sjuksköterska inom psykiatrisk heldygnsvård är lugn, trygg och lyhörd för patientens behov. Du trivs med att arbeta nära patienterna i deras omvårdnad och kan arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar att arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier för att ge patienten bästa möjliga vård.
Anställningsform
Tjänsten innebär dag- och kvällstjänstgöring samt arbete två helger av fem. Arbetstiden uppgår till 38:15 timmar per vecka. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.
Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling för att utveckla vår verksamhet och erbjuda våra patienter bästa möjliga vård samt för att stärka dig och din utveckling i din roll som sjuksköterska. Du kommer under din anställning erbjudas utbildningar löpande, både obligatoriska och utifrån dina egna önskemål.
Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat:
Flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5000 kr/ år
Fri sjukvård inom öppenvården.
Flertalet försäkringar
Utökat antal semesterdagar för dig över 40 år
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Lena Elfström, Vårdförbundet 0812340492 Jobbnummer
9848054