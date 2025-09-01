Sjuksköterska till avdelning 141 Nydebuterad Psykos, Psykiatri Nordväst
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Danderyd Visa alla sjuksköterskejobb i Danderyd
2025-09-01
Välkommen till ett glatt, tryggt och framåtblickande team som består av sjuksköterskor, läkare och skötare med varierande ålder, yrkeserfarenhet och kulturell bakgrund.
Avdelningen har 17 vårdplatser och tar emot patienter från 18 år och uppåt med diagnoserna psykos och inriktning nydebuterad psykos. Arbetsmiljön är god med låg grad av stress och få tunga lyft då de flesta som vårdas hos oss är uppegående.
Psykiatri Nordväst är en universitetsklinik i nordvästra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Kliniken tillhandahåller psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen och heldygnsvård till vuxna. Kliniken har ca 550 anställda fördelade åtta vårdavdelningar, på tre allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar, två psykosmottagningar, fyra subspecialiserade mottagningar/enheter och en mobil akutenhet.
Psykiatrisk heldygnsvård är i ständig utveckling och du som sjuksköterska på avdelningen arbetar tillsammans med arbetsgruppen i förbättrings- och utvecklingsarbete för att säkra en högkvalitativ vård med patienten i centrum. Vi är just nu under en stor utveckling på avdelningen med nya uppdraget " Nydebuterad psykos" och du ingår självklart i den utvecklingen med möjlighet att påverka och forma arbetssätt och avdelningen. Vi vill därför att du som medarbetare ska känna möjlighet att utvecklas i din roll och löpande få ny kunskap genom;
Möjligheten att bygga ett bra nätverk med andra sjuksköterskor inom kliniken.
Ett givande arbete med tid att utveckla din yrkesroll.
Att få vara delaktig i spännande utveckling och stor möjlighet att påverka en god psykosocial arbetsmiljö där vi stöttar och bryr oss om varandra.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en central roll som arbetsledare och du är en förebild i psykiatrisk omvårdnad. Du arbetar dagar, kvällar och helger på schema tillsammans med undersköterskor, läkare och paramedicin.
Vi söker dig som vill jobba med patientgruppen nydebuterade psykos och vi ser gärna att du har en bakgrund inom psykiatri som meriterande, men inte som ett grundkrav så länge du har ett intresse för målgruppen.
Du kommer att erbjudas en inskolning för att kunna verka självständigt. Dokumentation sker i Take Care journalsystem.
Söker du efter nya utmaningar och spännande arbete är du varmt välkommen in med din ansökan!Kvalifikationer
Du är utbildad sjuksköterska med erfarenhet från psykiatrisk heldygnsvård. Psykiatrisk specialisering är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du innovativ, flexibel och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga och är lojal mot ditt uppdrag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande.
Anställningsform:
Tillsvidare på heltid, 38,15h/v. Dag och kvällsskift, 2 helger/5 veckor rullande schema. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
