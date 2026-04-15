Sjuksköterska Till Avdelning 14 Mava/stroke
2026-04-15
Hos oss finns det utrymmen för att vara ny! Vår avdelning erbjuds alla nyexaminerade sjuksköterskor en skräddarsydd introduktion på 5-12 veckor.
"Superbra introduktion! Kände mig väldigt välkommen. Fått chansen att ta det i min takt men ändå fått ta ansvar. Känts tryggt med upptrappning med olika delmål"
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Avdelning 14 Mava/Stroke på Lasarettet i Motala är en del av medicinska specialistkliniken, närsjukvården i västra Östergötland. Vi är cirka 35 medarbetare som tillsammans med kliniken tillhandahåller internmedicin dygnet runt till befolkningen i västra länsdelen. Vårt gemensamma fokus är att erbjuda akutsjukvård med god patientsäkerhet och ett gott bemötande.
Avdelning 14 Mava/stroke är en slutenvårdavdelning med inriktning mot internmedicinska sjukdomar och strokesjukvård, fördelat på två vårdlag. Strokevården bedrivs i ett tvärprofessionellt samarbete mellan olika yrkeskategorier i ett stroketeam. Målet med vården är att ge patienten en sammanhållen strokevårdsprocess där akutvård kombineras med tidig rehabilitering och god omvårdnad. I Mavavårdlaget vårdas patienter med olika internmedicinska sjukdomar såsom infektioner, endokrina- hematologiska- lung- mag-tarmsjukdomar samt kroniska hjärtsjukdomar.
Genom att arbeta på Mava/stroke erhåller du en bred kompetens inom såväl internmedicinska sjukdomar som strokesjukvård. Här arbetar vi fortlöpande med utbildning och fortbildning, både stort och smått. Vi arbetar med aktivt medarbetarskap genom att fördela ansvarområden mellan alla våra medarbetare.
Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska planerar och leder du det dagliga omvårdnadsarbetet tillsammans med teamet i vårdlagen samt verkar för ett positivt klimat på arbetsplatsen. Vi kan erbjuda ett varierande arbete som passar dig som vill och kan ta egna initiativ. Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav.
Arbetsgrupp
På vår enhet arbetar vi nära vårt rehabiliteringsteam, bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, kurator, dietist och som sjuksköterska är du en viktig sammanhållande länk för patientens vård under vårdtiden.
Vår arbetsgrupp består av medarbetare med både längre och kortare erfarenhet av slutenvårdsarbete. Gruppen genomsyras av arbetsglädje, positivitet och viljan att lära. Vi erbjuder arbetstidsmodellen 90/10 hos oss, vilket innebär att du jobbar 90 procent med heltidslön.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Ingen tidigare erfarenhet behövs.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi önskar en lagspelare med känsla för teamarbete. Du ska ha ett gott bemötande till både kollegor, patienter och anhöriga. Du sätter patientens välbefinnande i fokus och eftersträvar alltid att göra ditt bästa.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Lasarettet, A-huset, Plan 14 (visa karta
)
591 85 MOTALA Arbetsplats
Msk Avd 14 Mava/stroke Kontakt
Alice Eklund, Vårdförbundet 010-1047936 Jobbnummer
9857052