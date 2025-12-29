Sjuksköterska till avdelning 14 hjärtmedicin
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2025-12-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vi är en avdelning med 12 vårdplatser och cirka tjugofem medarbetare som tillsammans med kliniken tillhandahåller internmedicin dygnet runt till befolkningen i västra länsdelen.
Vårt gemensamma fokus är att erbjuda akutsjukvård med god patientsäkerhet och ett gott bemötande.
På Hjärtmedicin arbetar vi i team tätt tillsammans med patienten i centrum. Sjuksköterska från hjärtmedicin berättar: "Det är något speciellt med att arbeta med hjärtat. Varje dag får jag möta en tacksam patientgrupp som ofta är mycket motiverade till att bli bättre." Vi har ett öppet arbetsklimat med en bra gemenskap som bidrar till en trygghet när tempot kan variera".
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Eftersom vi tror att en trygg arbetsmiljö och kompetens är grunden till säker vård, så lägger vi stort fokus på introduktion och utbildning. Vårt mål är engagerade och kunniga medarbetare och därför erbjuder vi intressanta sidouppdrag på avdelningen, hospiteringsmöjligheter på lasarettets hjärtmottagning och även studiebesök på kardiologen och seldingerenheten i Linköping. Vi tillhandahåller både interna och externa utbildningar och föreläsningar.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Hos oss möter du patienter från slutenvårdens alla internmedicinska områden men speciellt möter du patienten som akut har insjuknat eller försämrats i sin hjärtsjukdom. Vi arbetar i team tillsammans med patienten, där vårt mål är att möta patientens behov i det akuta skedet och framåt planera det fortsatta vårdbehovet. Hos oss är vårdflödet ofta snabbt med korta vårdtider. Ditt ansvarsområde som sjuksköterska innefattar allt från omvårdnad, läkemedelsadministration, förberedelser inför undersökningar till granskning av hjärtövervakning. Arbetet innebär även handhavande av medicinteknisk utrustning såsom till exempel manuell defibrillator, mobil och fast hjärtövervakning. På avdelningen utförs elkonverteringar till både polikliniska och inneliggande patienter. Vi ansvarar även för lasarettets hjärtstoppslarm.
Om dig
Både du som är nyutbildad sjuksköterska och du som är erfaren är välkomna att söka jobb hos oss. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Du behöver vara en lagspelare eftersom vi arbetar tillsammans i team. I stressade situationer bör du klara av att behålla ett lugnt och ett stabilt yttre, både för patientens bästa och för att samarbetet ska flyta på. Du ska trivas med det akuta flödet där ingen dag är den andra lik. Vi vill att du, liksom vi, har ett gott bemötande, positivt förhållningssätt och sätter patientens bästa i fokus. Stor vikt läggs på personlig lämplighet och mognad.
Ansökan och anställning
Vi är måna om att din arbetstid ska vara i balans med resten av ditt liv. Vi erbjuder därför arbetstidsmodellen 90/10, vilket innebär att du arbetar 90 procent med heltidslön. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1901". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Medicinska specialistkliniken Kontakt
Vårdenhetschef Johan Björklund johan.bjorklund@regionostergotland.se Jobbnummer
9665281