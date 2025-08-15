Sjuksköterska till avdelning 14 gynekologi/medicin
Region Värmland
2025-08-15
Din arbetsplats
Kvinnosjukvården är en verksamhet där du tillsammans med dina cirka 200 kollegor erbjuder öppen- och slutenvård inom obstetrik och gynekologi samt medicin.
Vi arbetar för ett nära samarbete inom kliniken och många medarbetare roterar mellan avdelningarna och mottagningarna. Dina kollegor består bland annat av
barnmorskor, barn- och undersköterskor, kuratorer, läkare, sjuksköterskor och vårdadministratörer.
På avdelning 14 gynekologi och medicin vårdar vi kvinnor med graviditetsillamående, tumörsjukdomar, ger postoperativ vård samt gör utredningar gällande till exempel blödningar. Vi vårdar också kvinnor och män med internmedicinska sjukdomar. Vi har ett nära samarbete med vår gynekologiska onkologimottagningsamt med medicinkliniken. Avdelningen delas med BB och en del medarbetarna roterar mellan BB och gyn/medicin. Tillsammans arbetar vi en god för god och säker vård. Vårt arbete bygger på samarbete och vi värdesätter ett gott arbetsklimat.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på gynekologisk/medicinsk avdelning kommer du leda samt ansvara för patientens omvårdnadsbehov. Arbetsuppgifter som till exempel omvårdnad, läkemedelshantering, provtagning och rondarbete ingår i arbetet.
Vi arbetar utifrån personcentrerad vård där du i det dagliga mötet med patienten har en
mycket viktig roll. Vi arbetar i team och samarbetet med övriga personalkategorier är centralt på avdelningen.
Din kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Som person ser vi att du har förmågan att arbeta både självständigt och i team. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vi ser även att du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251599". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Kvinnosjukvård Kontakt
Monica Ehrsson, Tf avdelningschef 010-8315986 Jobbnummer
9459396