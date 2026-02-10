Sjuksköterska till avdelning 1, medicinkliniken och LAH
2026-02-10
Vill du arbeta på en arbetsplats där ingen dag är den andra lik, där du får utvecklas och bidra till en trygg, personcentrerad vård? Då kan avdelning 1 på medicinkliniken vara helt rätt för dig!
Vårt erbjudande
Avdelning 1 är en allmänmedicinsk vårdavdelning med inriktning mot stroke och neurologi, endokrina sjukdomar samt mag-tarm.
Här följer vi patienterna genom hela strokeprocessen - från akuta insatser med trombolys och övervakning till vård och tidig rehabilitering.
Vi erbjuder dig
En trygg start - 6 veckors introduktion samt ett kliniskt basår med fokus på din professionella utveckling
Mentorskap - en erfaren kollega som stöttar dig under din första tid
Riktade utbildningar inom omvårdnad, behandlingar och sjukdomspanoraman
En arbetsplats med teamkänsla, lärande och reflektion i fokus
Med korta vårdtider, varierande patientgrupper och skiftande tempo blir arbetet både omväxlande och utvecklande. Hos oss får du möjlighet att bygga bred kompetens och fördjupa dig inom våra specialområden.
Medicinkliniken och LAH är en internmedicinsk specialistklinik med två vårdavdelningar, flera specialistmottagningar samt en enhet för dialys. Här utreds och behandlas lungsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, stroke och blodsjukdomar. Vi bedriver även specialistpalliativ vård och avancerad hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumör-sjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd som behöver medicinska åtgärder i stor omfattning. Delaktiga patienter, respekt för den enskildes integritet och hög patientsäkerhet är viktiga ingredienser i verksamheten.
Läs gärna vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Som sjuksköterska hos oss leder du omvårdnaden och arbetar i nära samarbete med under-sköterskor, läkare och paramedicinare. Du bidrar till en personcentrerad vård där reflektion och strukturerade arbetssätt är viktiga delar. Hos oss får du både fördjupa din kompetens och bidra med egna idéer för att utveckla vår verksamhet och skapa den bästa vården för våra patienter.
Avdelningen har 20 vårdplatser, fördelade på tre vårdlag, samt två trombolysplatser för strokepatienter i akutfasen.
Arbetsgrupp
Hos oss möts du av en stöttande och engagerad arbetsgrupp med bred kompetens. Vi ser olikheter i erfarenhet, bakgrund och ålder som en styrka. Tillsammans skapar vi en trivsam arbetsmiljö där vi har roligt, lär av varandra och där alla roller är lika viktiga.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill växa i din profession. Erfarenhet är meriterande, men inget krav. Du är kommunikativ, tar initiativ och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Viktigast är att du är engagerad, nyfiken och vill vara en del av en arbetsplats i utveckling.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
