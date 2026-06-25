Sjuksköterska till avdelning 1, Avesta Lasarett
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Avesta Visa alla sjuksköterskejobb i Avesta
2026-06-25
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Har du ett hjärta som klappar lite extra för geriatrik, stroke, ortopedi och rehabilitering? Då kan Avdelning 1 vara din nästa arbetsplats.
Avdelningen är en kombinerad geriatrik-, ortoped-, stroke- och rehabiliteringsavdelning där vi vårdar:
patienter med stora rehabiliteringsbehov
medicinskt sjuka patienter
Vi har direktinläggningar från akuten, vilket gör arbetet både varierande, utmanande och lärorikt.
Avdelningen har 14 vårdplatser och är uppdelad i två vårdteam där varje team ansvarar för cirka 7-8 patienter.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du, tillsammans med teamet, för att ge en god och säker vård där patienten och de anhöriga alltid står i centrum.
Du arbetar i ett tvärprofessionellt team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och kurator. Vi har ett nära samarbete där vi stöttar varandra genom hela arbetspasset och värnar om en arbetskultur präglad av samarbete, omtanke, glädje och respekt.
Hos oss erbjuds du stimulerande och varierade arbetsuppgifter - ingen dag är den andra lik.
Vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Därför lägger vi stor vikt vid att du ska känna trygghet, gemenskap och stöd i din roll. Du får en individanpassad introduktion, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet. Varje arbetspass är bemannat med erfaren personal och vi erbjuder utbildning i S-HLR.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom geriatrik, stroke, ortopedi eller rehabilitering
Personliga egenskaper. Vi söker dig som:
Trivs med varierade arbetsuppgifter och tempoväxlingar
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning till teamarbete
Tar ansvar och arbetar strukturerat
Är empatisk, ödmjuk och serviceinriktad i ditt bemötande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi välkomnar både nyexaminerade och erfarna sjuksköterskor att söka.
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På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
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Vision, vision.falun@regiondalarna.se
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Läkarförbundet, linda.karsberg@slf.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:626". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Alexander Sjökvist alexander.sjokvist@regiondalarna.se 0226-496032 Jobbnummer
9978458