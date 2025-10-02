Sjuksköterska till avd 94, Kognitiva sektionen
2025-10-02
Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av avdelning 94! Under hösten 2025 kommer vi att utöka vårdplatserna från 10 till 12. Därför söker vi nu efter en ny sjuksköterskekollega då vi behöver bli fler - är det kanske du? Välkommen med din ansökan!
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska till avd 94, Kognitiva sektionenPubliceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Avdelning 94 är en del av den kognitiva sektionen på Geriatriska kliniken. På avdelningen genomförs utredningar och behandlingar till patienter som drabbats av kognitiv svikt, akuta kognitiva besvär samt beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Patienterna som vårdas på avdelning 94 har vanligtvis även behov av vård för mer somatiska sjukdomstillstånd som tex hjärt-kärlsjukdomar, olika infektioner, neurologiska sjukdomstillstånd men också tillstånd av mer akut karaktär samt patienter med palliativ vårdinriktning. Vi samarbetar med psykiatriska kliniken då patienter ibland vårdas hos oss efter beslut om LPT. Att arbeta som sjuksköterska hos oss är både utvecklande och lärorikt. Vi arbetar utifrån den enskilde patientens behov och ser hela människan.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du som sjuksköterska har stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll samt vara med och påverka och bidra med dina tidigare erfarenheter. Som nyanställd medarbetare får du en personligt anpassad introduktion av erfarna och kompetenta kollegor. Vi har ett mycket fint arbetsklimat och är stolta över vår fina arbetsmiljö!
Vill du bli vår nya kollega? Tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi mer.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har intresse-/erfarenhet av patienter med kognitiv svikt.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
