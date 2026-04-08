Sjuksköterska till avd. 8 Akut- och heldygnsvård Beroendecentrum
2026-04-08
Beroendecentrum Stockholm är Sveriges största beroendeklinik. Vi erbjuder stöd och hjälp till personer som har problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel. Vår verksamhet innefattar akut- och heldygnsvård, lokal öppenvård och högspecialiserad vård. Vi är också en klinik som bedriver universitetssjukvård samt forskning och utbildning.
Avdelning 8 tar emot beroendepatienter med ett avancerat psykiatriskt och/eller somatiskt vårdbehov. Våra lokaler är utformade för att ge tryggare, säkrare och effektivare vård- och arbetsmiljö och vi har samma bemanning varje dag, dygnet runt. Hos oss vårdas kvinnor avskilt för att öka deras trygghet.
Arbetet på avdelningen är mycket varierat där bland annat:
Fokus ligger på att hantera akut uppkomna komplikationer eller svåra situationer som det tidiga stadiet av tillnyktring och abstinensbehandling kan ge upphov till.
Ansvara för bedömning, omvårdnad, dokumentation och läkemedelshantering.
Arbeta tillsammans i team med andra sjuksköterskor och skötare.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och har förmåga att hantera människor i svåra situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt förmåga att arbeta i grupp. För att trivas hos oss bör du ha ett intresse för vår patientgrupp och tycka om att arbeta med både psykiatrisk och somatisk vård. Vi förutsätter att du är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av beroende och/eller psykiatrisk vård och behandling samt arbete inom akutpsykiatri och/eller akutmottagning är meriterande.
Tillsvidareanställning på heltid, dag/kväll/helg.
Urval och intervjuer genomförs löpande. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi erbjuder olika förmåner som flexibel arbetstid, fri sjukvård i öppenvård och friskvård. Publiceringsdatum2026-04-08Övrig information
Beroendecentrum Stockholm tillämpar alkohol- och drogtest samt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret inför nyanställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Stockholm
Enhetschef
Faiza, Abdoshi Ali faiza.abdoshi-ali@regionstockholm.se 08-12345906
