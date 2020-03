Sjuksköterska till avd.7 Hudiksvall, v.10-24 - Palmelind Konsult AB - Sjuksköterskejobb i Hudiksvall

Prenumerera på nya jobb hos Palmelind Konsult AB

Palmelind Konsult AB / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall2020-03-03DIN RESA MED MAGNIFIQ KOMPETENS:Oavsett om du önskar arbeta heltid med längre uppdrag eller deltid under vissa perioder kommer vi göra vårt yttersta för att skräddarsy din anställning utifrån dina önskemål. Vi har uppdrag med start både nu och längre fram i tid.Hos oss kan du som anställd alltid känna dig både sedd och hörd. Vi har ansvarsförsäkring och betalar pensioner och försäkringar för våra anställda. Utöver det kryddar vi din tid hos oss med löner i det absoluta toppskiktet samt både bonusar och andra förmåner som vi tror att du kommer uppskatta. Berätta gärna för oss hur din situation ser ut så kommer vi att jobba för att tillgodose det just DU behöver.Är det dags för ditt nästa äventyr? Vi söker sjuksköterskor som brinner för medmänsklighet och vård i världsklass. Är det dig vi behöver?Just nu söker vi en Magnifiq sjuksköterska till avdelning 7 i Hudiksvall, v.10-242020-03-03Arbeta som sjuksköterska på en internmedicinsk vårdavdelning där en av sektionerna är inriktad mot strokesjukvård.Information om verksamheten:Verksamheten har 26 vpl (vårdplatser).Avdelningen är indelad i tre enheter, A-hematologi= 6 vpl , B-stroke 10 vpl med 10vpl och C allmän medicin 10 vpl.Uppdragsgivarens krav:Tidigare erfarenhet av rehabiliterande strokesjukvårdTidigare erfarenhet av arbete med PD-patienter, Dialyserfarenhet.Erfarenhet av Melior.Arbetstider:7-15.3014-2221.30-07.30OM DIG:Magnifiq Kompetens söker dig som har minst 2 års erfarenhet som Leg. sjuksköterska och som söker en långsiktig lösning med ett modernt bemanningsbolag i tillväxt. Våra konsulter värdesätter en öppen dialog och slår ett extra slag för det som är äkta, genuint och pålitligt.VI GER DIG BLAND ANNAT:Attraktiva lönevillkorTjänstepenisonTrygghet i form av försäkringarResor och boende vid behovVad kräver just din situation? Prata med oss!Varaktighet, arbetstidHeltid VisstidFastSista dag att ansöka är 2020-03-31Palmelind Konsult AB5130528